«Народ и историю обмануть нельзя». О чём должны помнить люди в сложившейся мировой обстановке?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В свое время официальная Прага отказала США в их намерении разместить на территории страны элементы противоракетной обороны. Мы помним, что в 1999 году именно Чехия и Польша одновременно вступили в союз, и тогда главным аргументом были опасения по поводу нацеливания на Чехию российского ядерного оружия. Как вы считаете, насколько правительство Чехии осознает риски для безопасности от роста напряженности между Россией и НАТО сегодня?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:

Надо учитывать всю совокупность отношений России и Чехии – Чехословакии. На чешских землях еще во времена Австро-Венгерской империи были очень сильны славянофильские настроения в поддержку тогдашней столицы – Петербурга. В межвоенный период Чехословакия была одной из 2-3 оставшихся демократических стран, которая практически без сопротивления отдала себя Гитлеру после того, как так было решено Англией и Францией. Москва предлагала помощь, Чехия от нее вынужденно отказалась. Степень вынужденности до сих пор является предметом дискуссии. После войны левые настроения в Чехословакии были весьма сильны, не то чтобы там любили коммунистов в чистом виде, но левые социал-демократические настроения имели место быть. И прекрасно помнили, кто освобождал Прагу, а освобождали Прагу советские войска, и только на крайнем Западе Карловы Вары освобождали американцы. Потом был трудным момент в нашей истории – 1968 год. Он уже был тоже преодолен, и на рубеже 1990-2000 годов казалось, что отношения и с Братиславой, и с Прагой (то есть с двумя частями Чехословакии) будут нормальными. И то, о чем вы сказали, было проявлением еще той нормальности. На каком-то этапе американцы добили местные элиты и заставили их переориентироваться с их национальных интересов чешских на американские. В этом проблема современной Европы, что германские национальные интересы больше не защищает немецкое правительство. Такого не было в немецкой истории. До Германии были прусские национальные интересы, а теперь их не защищает никто.

Надежда Сасс:

Раз уж мы заговорили о настроениях в Европе, предлагаю сейчас присоединить к нашему эфиру чешского политика. Нынешнее правительство Чехии сегодня занимает такую же радикальную позицию антироссийскую, как руководство Польши и Литвы. Но важно вспомнить, что прежде Прага проводила гораздо более мягкий курс. Насколько жесткие шаги нынешнего руководства находят отклик в чешском обществе?

Йозеф Скала, политик, лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии:

Отклик противоречивый. Вы, может быть, заметили, что на прошлой неделе прошли очень массовые протесты. Около 150 тысяч участников. Это мероприятие широкого округа общественных и политических сил. Конечно, правительство очень нервничает. Поносят нас всякими ярлыками, мол, агенты Кремля, спецслужб и подобные глупости. Одна часть общества понимает, что весь этот курс очень опасен как с точки зрения экономической (мы можем остаться без газа, в большом кризисе), так и с точки зрения безопасности, когда кто-то кричит, что мы хотим воевать с ядерной державой, – это, конечно, очень опасно. Надежда Сасс:

Сейчас руководство Чехии готово слышать мнение чешского общества, если это желание есть, позволит ли руководство НАТО его исполнить? Йозеф Скала:

Есть другие страны, например, Венгрия, где там человек абсолютно другого мировоззрения, чем я. Он готов за ключевые национальные интересы своей страны бороться намного более отважно, смело, чем любой из лидеров нашей страны. Надежда Сасс:

Мы можем быть признательны господину Скале за его смелость, потому что таких политиков, которые готовы правду называть правдой, единицы. Но, возможно, будет определенное взаимодействие между ними, и эта группа отважных политиков будет увеличиваться?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Народ и историю обмануть нельзя. Предателей в виде нынешнего руководства тех же еврокомиссий, национальных правительств – они предатели своих народов, они канут в Лету, и их никто вспоминать не будет. Будут вспоминать только тех лидеров, которые боролись за интересы своего народа, за свою историю. Поэтому не история выбирает тех или иных персоналий, а их выбирает народ, чтобы, как живой организм, излечиться от этой заразы. То, что мы сейчас видим в ЕС, – это зараза, вирус, который насадила англосаксонская корпорация на европейские государства. И сейчас основная задача европейских народов: избавиться от этого вируса, найти в себе силы, найти лидеров, объединить их в партия, в движения. Только в этом ключе они могут выжить. Мы видим, что никто не хочет чувствовать русский мороз без русского газа, никто не хочет переносить голод, никто не хочет воевать. Народ не обманешь. Историю не обманешь. Это самое главное.