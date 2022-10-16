«Быть мамой – это самое главное». Как в Беларуси отметили один из самых тёплых праздников?

Новости Беларуси. В Беларуси отметили День матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это один из самых теплых и светлых праздников, когда ленты соцсетей и наши дома наполняются букетами, добрыми словами и фотографиями наших молодых и улыбающихся мам. Мамам посвящается – репортаж нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко. Алексей Рудковский, инженер по пожарной безопасности завода, едва ли тушит свое пламя эмоций. Ведь слова адресует маме. Так много хочется сказать и как выделить самое главное?

Алексей Рудковский, инженер по пожарной безопасности завода:

У нас несколько детей в семье, четверо, но они все работают тут. Но я от всех поздравил с праздником. Передать важные слова самому близкому человеку, несмотря на загруженные рабочие будни, – такой праздничный челлендж запустила Федерация профсоюзов. Прямо на заводской проходной можно заполнить открытку. Бесплатно месседж доставят адресату. И даже если в праздник получится лично приехать поздравить, много внимания не бывает.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В этом уверены герои нашего сюжета. Они приняли праздничную эстафету и дополнили открытки своими строками о самом родном человеке на свете.

Меня зовут Чернышевич Анна. Мне 12 лет. Если говорить о моей маме, то она самая красивая, грациозная. В хореографической гимназии-колледже педагоги Анну называют маленькой копией примы Большого театра. А как иначе, ведь с ней не разлей вода. Любовь к грациозной профессии она в прямом смысле впитала с молоком матери, с раннего детства став самым верным зрителем на маминых спектаклях. Декрет для балерины из разряда непозволительной роскоши. Татьяна Уласень рискнула. Теперь она мама двоих детей. Пусть и сложно было возвращаться в профессию, ведь те самые изящные па даются благодаря ежедневным кропотливым занятиям, но с материнством образы в исполнении примы Большого театра стали еще ярче, тому подтверждение – зрительские аншлаги на спектаклях.

Татьяна Уласень, солистка балета Большого театра Беларуси:

Я реализовала себя как женщина, а в профессии я реализовала себя как артистка, я считаю, что я вообще очень счастливый человек. Мне очень повезло в жизни.

Дарья Ходосова:

Моя мама самая приветливая, ведь от нее во многом зависит комфорт путешествия. Поезд № 1 Москва-Минск прибывает на первый путь столичного вокзала. Проводник Елена Ходосова помогает пассажирам с багажом. Что может быть лучше симфонии стальных магистралей и романтики путешествий? Так она решила еще в детстве. В Орше, откуда родом Елена, расположен крупный железнодорожный узел и профильный колледж, куда она и поступила после школы

Елена Ходосова, проводник пассажирского вагона:

Сначала ездила на Симферополь, Минск-Симферополь поездом, затем долгое время отъездила на поезде Минск-Мурманск – более семи лет. Мы находились двое суток в пути в одну сторону, двое суток в пути обратно. Теперь вот на фирменном поезде Минск-Москва. У меня трое деток. Тем временем дома в Орше уже вовсю идет подготовка подарка для самого родного человека на свете. Пока младший Арсений рисует открытку, старшая Дарья на кухне мастерит праздничный завтрак. Больше всего, признается мама, не любит готовить дома чай, но здесь близкие не в обиде. Ведь за смену в пути проводник Елена подает минимум полсотни чашек горячего напитка. Теплом и заботой в свою очередь окружить маму стараются дети.

Мама приехала, мама!

Меня зовут Максим. Мне 7 лет. И моя мама самая заботливая, 24 часа в сутки мама работает с детьми.

Надежда Прудникова, воспитатель дошкольного образования:

Меня зовут Надежда Николаевна Прудникова, мне 35 лет. У меня есть очень чудесная мамочка. Вот такой праздничный челлендж в этой семье. Почти полвека на двоих педагогический стаж их династии. В профессию воспитателя мама и дочка пришли по-разному. Ирина Шуляк сразу после окончания школы поняла, что работа в детском саду однозначно ее. Надежда Прудникова часто приходила к маме в группу, помогала, участвовала в новогодних постановках. Так и для нее профессия стала главным делом жизни. Генетика сыграла свою роль или призвание? В любом случае они вместе растят внука и воспитывают в одной группе детского сада № 76 Минска поколения белорусов. Получается тандем классики и новых технологий.

Ирина Шуляк, воспитатель дошкольного образования:

Задача воспитателя от слова «воспитывать». Воспитывать всему: и различным чувствам, и доброте, и чувству патриотизма, это такое великое чувство, это действительно любовь к Родине, к малой Родине, к своей семье. Даже любовь к своей матери, уважение – это самое главное.

Моя мама каждый день совершает подвиг. Казалось, каждый из нас немного супергерой, вставая чуть раньше. Марина Абазовик, как и все, готовит завтрак, успевает проверить уроки, собирает детей в школу и в сад. Дальше уборка по дому, обед и ужин по расписанию, работа. Одно «но» – Марина все делает исключительно на ощупь. Несчастный случай в детстве отнял возможность видеть мир в красках. Но ни на минуту девушка не отчаялась. Она получила высшее образование, 11 лет работала в школе учителем. Вышла замуж, родила и воспитывает троих детей. Вместе сейчас ведут YouTube-канал.

Марина Абазовик, блоггер:

Проект «Мы есть» делался для того и делается, чтобы разрушать стереотипы в обществе о людях, живущих без зрения. В своих видео вначале мы показывали разнообразные бытовые вещи, как человек без зрения стирает, как убирает, как готовит.

Счастье для меня, это когда приходишь домой, а там мама – самый близкий друг и самый любимый человек в моей жизни. С самого утра – репетиция. Мама на сцене в филармонии, сын за кулисами трепетно наблюдает за каждым движением солистки, как и когда-то в детстве. В свое время Екатерина Мищанчук отказалась от большой карьеры в Москве. В оркестре Юрия Башмета разглядели талант юной скрипачки из Беларуси и пытались удержать артиста, к тому же бабушка взяла на себя обязанности в воспитании внука. Но материнское сердце решило по-другому: уехать обратно в Минск и быть рядом с сыном.

Екатерина Мищанчук, солистка Белгосфилармонии, лауреат международных конкурсов:

Окончательное слово поставил мой ребенок. В один из дней, когда я в очередной раз уезжала на работу в Москву после выходных, он мне сказал: я тебя больше туда не пущу. Да и как устоять перед такими словами едва научившегося писать буквы малыша? Эту первую открытку Екатерина бережно хранит, впрочем, как и все мамы. И в нашем челлендже наши героини трепетно прижимают к сердцу открытки, где их дети написали для них самые важные строки.

Я тебя очень сильно люблю, поздравляю. У каждой героини свои пожелания. Марина Абазовик очень надеется, что ее младший сын совсем скоро скажет то самое первое слово в жизни для каждого человека – мама.

Здесь написано с днем матери. А также как сильно мы тебя любим.

–Боже, спасибо, дорогой мой! Анна и Татьяна Уласень обязательно еще не раз выйдут вместе на сцену. Воспитатели Ирина и Надежда вырастят еще не одно достойное поколение белорусов.

Мы с тобой делаем одно дело, воспитываем маленьких, любимых крошек, которых мы тоже очень-очень любим! Благодаря проводнику Екатерине пассажиры будут довольны своим путешествием.