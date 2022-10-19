Прямой эфир

«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?

19 октября 2022 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с философом Александром Дугиным, заседание Совета безопасности России и ход специальной военной операции.  

Петр Петровский, политолог:  
Мало кто помнит, что в 1994 году Александр Дугин впервые приехал в Беларусь.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Да, и я знаю некоторые подробности этой истории.  

«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?-1

Петр Петровский:  
Эти подробности даже знают депутаты того Верховного Совета, которые даже заседали во имя этого, кричали про злых русских, которые приехали на тонкосуконный комбинат и выступали.  

Григорий Азаренок:  
Дело в том, что Александр Дугин и Эдуард Лимонов в свое время приезжали в Беларусь поддержать нашего Президента в борьбе против антинациональных, фашистских сил. После этого они еще организовали концерт другого левака. Сейчас наши змагары, всякие прогрессивные удивятся, они же любят петь, что перестройка все идет, все по плану. Только вы не знаете, что ее спел национал-большевик Егор Летов, он организовывал это все. Давайте посмотрим, что тогда сказал Егор Летов на том концерте.  

«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?-4

Кто за союз России и Беларуси? Слава Беларуси! Слава России! Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко!  

Читайте также:  

«Соседи создают проблемы, и эти проблемы надо уметь решать». Почему лишать Польшу государственности – не вариант?  

«Это предатели, это символы абсолютного зла». О ком так говорит Гигин и почему?  

«Это большая победа Си Цзиньпина». Как Китай переиграл Штаты в пропагандистской войне  

# История # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок # Александр Дугин # Александр Лукашенко # Эдуард Лимонов # Егор Летов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб?
19 октября 2022 17:16

Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб?

«Стараемся выбрать моменты, когда есть погода». С какими трудностями сталкиваются аграрии Брестской области на уборочной?
19 октября 2022 17:04

«Стараемся выбрать моменты, когда есть погода». С какими трудностями сталкиваются аграрии Брестской области на уборочной?

«Никто не шумит, поют птички». В чём плюсы жизни за городом для многодетной семьи?
19 октября 2022 16:45

«Никто не шумит, поют птички». В чём плюсы жизни за городом для многодетной семьи?