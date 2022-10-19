«Слава будущему президенту нашей общей империи – Александру Лукашенко». Почему оппозиционеры поют песни патриотов?

Петр Петровский:

Эти подробности даже знают депутаты того Верховного Совета, которые даже заседали во имя этого, кричали про злых русских, которые приехали на тонкосуконный комбинат и выступали.

Григорий Азаренок:

Дело в том, что Александр Дугин и Эдуард Лимонов в свое время приезжали в Беларусь поддержать нашего Президента в борьбе против антинациональных, фашистских сил. После этого они еще организовали концерт другого левака. Сейчас наши змагары, всякие прогрессивные удивятся, они же любят петь, что перестройка все идет, все по плану. Только вы не знаете, что ее спел национал-большевик Егор Летов, он организовывал это все. Давайте посмотрим, что тогда сказал Егор Летов на том концерте.