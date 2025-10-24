Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 16,5%

Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но теперь лишь на 0,5 процентного пункта. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было связано на фоне стремление стимулировать экономику: снижение процентной ставки делает кредиты более доступными и поддерживает инвестиции.

Ранее ставка постепенно снижалась с 21%, достигнув 20% в июне, 18% в июле и 17% в сентябре. До этого, в 2022 году, она была на уровне 7,5%, но затем начала расти из-за ускорения инфляции и активного кредитования. Новое снижение оказалось менее масштабным, чем ожидали некоторые аналитики.

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