«20 человек погибли». На юге Индии произошло возгорание автобуса с туристами

По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара в туристическом автобусе в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом пишет ТАСС.

Автобус, следовавший из Хайдарабада в Бангалор, столкнулся с мотоциклом, что привело к взрыву и быстрому распространению огня.

Большинство пассажиров спали, и многие не успели выбраться. Местные жители пытались помочь до прибытия пожарных. Полиция начала расследование, предположив, что причиной могла стать утечка топлива и неосторожное вождение. Водители автобуса скрылись с места происшествия, их разыскивают.

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