Прямой эфир

«20 человек погибли». На юге Индии произошло возгорание автобуса с туристами

24 октября 2025 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«20 человек погибли». На юге Индии произошло возгорание автобуса с туристами-0

По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожара в туристическом автобусе в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Об этом пишет ТАСС.

Автобус, следовавший из Хайдарабада в Бангалор, столкнулся с мотоциклом, что привело к взрыву и быстрому распространению огня.

Большинство пассажиров спали, и многие не успели выбраться. Местные жители пытались помочь до прибытия пожарных. Полиция начала расследование, предположив, что причиной могла стать утечка топлива и неосторожное вождение. Водители автобуса скрылись с места происшествия, их разыскивают.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В Токио вооружённый ножом мужчина пытался проникнуть в посольство США
24 октября 2025 10:46

В Токио вооружённый ножом мужчина пытался проникнуть в посольство США

В Польше упал военный беспилотник
24 октября 2025 10:42

В Польше упал военный беспилотник

Лавров: почти все члены ЕС и НАТО сплотились для нанесения поражения РФ
24 октября 2025 10:11

Лавров: почти все члены ЕС и НАТО сплотились для нанесения поражения РФ