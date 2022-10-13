«Соседи создают проблемы, и эти проблемы надо уметь решать». Почему лишать Польшу государственности – не вариант?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит в Казахстане, провокации беглых, польский империализм и ход специальной военной операции. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и журналист Полина Реутова.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
При всей моей критичности политики польских политиков, независимо от того, в какой период она проводилась, я не совсем понимаю этого подхода. Что значит лишить Польшу государственности? Как вообще историк может такое говорить? Иди лиши! Это великий народ, понимаете? Мы можем к нему по-разному относиться. Это великий славянский народ. Так получилось, что мы являемся антагонистами. Это есть в нашей истории. Но никогда лишение польской государственности не приносило успеха России.
Вот поляки хотят иметь свою государственность. С ними сложно, с ними непросто, это конкуренция, но если мы будем так рассуждать о том, чтобы лишить кого-то государственности, то мы будем уподобляться нашим врагам: Германии нацистской, бандеровцам. Бандеровцы лишали поляков жизни. В октябре они будут отмечать 80-летие создания УПА. И мы так должны делать? Американцы лишают народа государственности. Мы так будем делать? Поляки имеют право на эту государственность, и не Полине Реутовой, не Вадиму Гигину, не Григорию Азаренку, не Юзефу Пилсудскому и не кому-то другому решать, будут ли поляки иметь свою государственность. Они имеют волю и право иметь свою государственность.
Вадим Гигин:
Это великий народ. С великой культурой. И так рассуждать: вот, они нам создают проблемы. Да, бывает, соседи создают проблемы, и эти проблемы надо уметь решать. Мне кажется, что очень многим в Москве мешают принимать правильное решение подобные настроения. Вот так взять и сказать: хм, польская государственность нам мешает. Мешает – подумай, как поменять тебе свое поведение. Мне не нравится польская политика. Там у власти шовинисты, но я как ответственный гражданин, как историк, если угодно, понимаю, и у меня мысли такой не возникает, чтобы рассуждать о будущности польской государственности. Еще раз подчеркну: вне зависимости от того, какими бы безумными ни были там политики, это великий славянский народ, очень сложный для нас, непростой, но великий. Сила России и Беларуси заключается не в том, чтобы отрицать их право на государственность, потому что у нас не складывались отношения, а сила в том, чтобы уметь выстраивать свою политику так, чтобы в ее рамках и поляки, и чехи, и немцы чувствовали себя комфортно.
Читайте также:
«Это предатели, это символы абсолютного зла». О ком так говорит Гигин и почему?
«Это большая победа Си Цзиньпина». Как Китай переиграл Штаты в пропагандистской войне
«Здесь будет хаос». Что США рассчитывают получить от России в ходе украинского конфликта?