«Соседи создают проблемы, и эти проблемы надо уметь решать». Почему лишать Польшу государственности – не вариант?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

При всей моей критичности политики польских политиков, независимо от того, в какой период она проводилась, я не совсем понимаю этого подхода. Что значит лишить Польшу государственности? Как вообще историк может такое говорить? Иди лиши! Это великий народ, понимаете? Мы можем к нему по-разному относиться. Это великий славянский народ. Так получилось, что мы являемся антагонистами. Это есть в нашей истории. Но никогда лишение польской государственности не приносило успеха России.

Вот поляки хотят иметь свою государственность. С ними сложно, с ними непросто, это конкуренция, но если мы будем так рассуждать о том, чтобы лишить кого-то государственности, то мы будем уподобляться нашим врагам: Германии нацистской, бандеровцам. Бандеровцы лишали поляков жизни. В октябре они будут отмечать 80-летие создания УПА. И мы так должны делать? Американцы лишают народа государственности. Мы так будем делать? Поляки имеют право на эту государственность, и не Полине Реутовой, не Вадиму Гигину, не Григорию Азаренку, не Юзефу Пилсудскому и не кому-то другому решать, будут ли поляки иметь свою государственность. Они имеют волю и право иметь свою государственность.