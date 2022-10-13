«Это большая победа Си Цзиньпина». Как Китай переиграл Штаты в пропагандистской войне

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит в Казахстане, провокации беглых, польский империализм и ход специальной военной операции. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и журналист Полина Реутова. Григорий Азаренок, СТВ:

Неслучайно сейчас многие взгляды прикованы к Китаю, потому что впереди XX съезд. В нашей истории XX съезд – самое, наверное, неоднозначное событие советской истории. Там сейчас нагнетают страсти по этому поводу, особенно западные СМИ, которые пытаются представить для Си Цзиньпина ситуацию патовую. На самом деле, нет. Си Цзиньпин спокоен. На все эти бредовые вбросы про какие-то чрезвычайные положения, его арест, все остальное, Китай просто отвечает кадрами блестящего Пекина. Тем не менее то, что там сейчас происходит, для нас, для Беларуси, для нашего восточноевропейского региона это важно?

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Вообще, это важно для всей планеты. Этой осенью два главнейших политических события международного масштаба. Это предстоящие выборы в США, безусловно. И это XX съезд КПК. Признаемся честно, наверное, большинство наших зрителей не вспомнит, когда был какой съезд КПК. До сих пор при всем значении Китая ни один съезд Коммунистической партии не привлекал столько внимания. И этот ажиотаж создали сами американцы. Они де-факто развернули специальную пропагандистскую операцию по дискредитации китайского руководства и попытки создания целой серии фейков вокруг предстоящего съезда. Они пытались втянуть Китай в войну на Тайване. Для этого был организован визит Нэнси Пелоси, рассчитывая, что Китай отреагирует военным образом. Китай сдержался.

Григорий Азаренок:

А если не отреагирует, покажет, что слабак. Вадим Гигин:

Мы видим, что то же самое применяют сейчас и в Украине. Удары по Крымскому мосту. Провокации, террористические акты. Они сделаны для того, чтобы спровоцировать Россию ту же на применение ядерного оружия. Очень этого хотят, очень. Так же, как хотели, чтобы китайцы начали эту войну на Тайване. Спрашивают, останется ли Си. Читайте материалы пленума Центрального комитета КПК, который буквально только что состоялся. Там прямо сказано, что фигура Си Цзиньпина является ключевой, ведущей и цементирующей как Центральный комитет, так и Компартию Китая. Это все ответы. Поэтому провокации американцев, попытки их дестабилизировать общество, дискредитировать Си Цзиньпина провалились полностью.