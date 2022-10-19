«Стараемся выбрать моменты, когда есть погода». С какими трудностями сталкиваются аграрии Брестской области на уборочной?

Новости Беларуси. В Беларуси убрано порядка 80 % кукурузы на силос, треть площадей – на зерно. Все регионы, кроме Витебского, уже завершили уборку льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране заготовили 145 тысяч тонн льнотресты – по качеству она значительно превосходит прошлогоднюю. Урожай картофеля собрали более чем с 90 % площадей, а сахарную свеклу – с 60 %. Осенний сезон непредсказуемый из-за погоды, а поэтому перед аграриями стоит задача выполнить все в срок – вплоть до подъема зяби. «Агропанораму» с полей собрала Кристина Протосовицкая.

В дела сельские Александр Лукашенко вовлечен был всегда, но 2022 год стоит того, чтобы рассматривать аграрную тему буквально под микроскопом. Потому приоритеты в сельском хозяйстве расставлены лично Президентом. Главная задача – сделать все возможное, чтобы получить максимальную отдачу для экономики. Тезис «заняться делом и не отвлекаться» справедливо звучал не раз. ​Лукашенко: для сельского хозяйства открылся необъятный рынок. Всего можем продать в два раза больше. Подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо убрать то, что еще осталось, особенно кукурузу на зерно. Особенно кукурузу. Может, у кого-то еще картофель остался. И сахарную свеклу. Лен еще где-то надо убирать. И так далее, и так далее. Надо закончить уборку – то, что мы должны сделать. Мобилизуйте всех. Актуальные задачи и проблемные вопросы Президент 18 октября обсудил с вице-премьером, курирующим сферу, Леонидом Зайцем. Александр Лукашенко заслушал доклад Леонида Зайца на тему АПК. Подробнее здесь.

Аграрии затянули с уборкой льна и картофеля, а времени на раскачку нет. Сделать необходимо все, вплоть до подъема зяби. Прозвучали и другие поручения. Речь шла в том числе о мелиорации – землю необходимо привести в порядок. Еще одно принципиальное поручение Александра Лукашенко – искоренение посредничества в сфере сельского хозяйства. Вопрос поставлен на контроль вице-премьера.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Маневрируя между погожими днями, аграрии завершают уборку кукурузы на силос и продолжают на зерно. В этом и особенность осенней уборки – предсказать погоду невозможно. Еще минуту назад светило солнце, а сейчас начинается дождь. А потому нужно взять хороший темп, не сбавлять его и использовать любую возможность каждого дня. В хозяйстве «Савушкина пуща» под кукурузу отвели почти 3 000 гектаров. Причем две трети – под силос. Ночные осенние заморозки в низинах успели прихватить листья – и они вмиг пожелтели. Темп уборки высокий, но дожди «посадили на мель» груженые МАЗы. В хозяйстве осталось убрать меньше 250 гектаров, а это три дня работы. Правда, из-за погоды аграрии вынуждены буквально ловить момент.

Юрий Нехай, и.о. главного агронома сельхозпредприятия «Савушкина пуща»:

На данный момент погода – дожди идут. Но несмотря на это уборка ведется. Техника встрянет – вытягиваем потихонечку. Убирать надо, как бы ни было. Может, погоды лучше уже и не дождемся. В хозяйстве «Видомлянское» кукуруза осталась только на зерно. И то в небольшом объеме. Технику в полях остановил дождь. Нужны те самые маневры с погодой. Кристина Протосовицкая:

Сейчас у вас остановка. Есть шансы, что выйдете в поле?

Семен Реуцкий, механизатор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Конечно, есть. Солнце посветит, ветер продует кукурузу – и можно будет убирать. Стараемся выбрать моменты, когда есть погода, и подольше поработать, пораньше выехать. Дольше работаем. Вчера до 8-9 убирали.

А вот чему погода не помеха, так это уборке сахарной свеклы – вплоть до ноября. Правда, свою лепту небесная канцелярия все-таки внесла. Августовская засуха сперва высушила культуру, а сентябрьская влага запустила рост листвы, которая вытащила весь сахар. В хозяйстве повременили с уборкой и не прогадали. Сейчас получают сахаристость на уровне 16 %.

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Зябь идет полным ходом у нас. На днях планируем внесение органики. Уборка кукурузы идет по плану полным ходом. Уборка свеклы, думаю, в ближайшие 10 дней тоже будет завершена. Никаких препятствий – ни погодных, ни технических, ни экономических – не вижу. Идет плановая работа.

Картофель в Беларуси убран с более чем 90 % площадей. Остаются финишные гектары. Так, в хозяйстве «Александрия-Агро» завершат уборку точно к 20 числу. Урожайность на уровне 2021 года – второй хлеб уже разбирают на ярмарках. Говорят, копать начали еще 1 сентября, но есть свои локальные особенности.

Алексей Руда, главный агроном сельхозпредприятия «Александрия-Агро»:

Особенности нашего хозяйства, да и в целом Каменецкого района – это каменистые почвы. Поэтому тут нужен специальный подход, энергозатратный подход к уборке картофеля – сроки могут затянуться.