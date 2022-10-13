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«Это предатели, это символы абсолютного зла». О ком так говорит Гигин и почему?

13 октября 2022 18:28
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит в Казахстане, провокации беглых, польский империализм и ход специальной военной операции. В гостях председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин и журналист Полина Реутова.  

«Это предатели, это символы абсолютного зла». О ком так говорит Гигин и почему?-1

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:  
Сейчас мы боремся за новый мир. Мир справедливый, мир, основанный на новых идеях, мир, где не приносят в угоду единому гегемону свое культурное наследие. Мы не хотим повторять путь этих ущербных шляхтичей, которые в конце XVII века продали свою культуру в обмен на какие-то пресловутые шляхецкие вольности. Сейчас за странным образом интерпретируемую свободу у нас хотят купить не ресурсы, не страну. Они хотят купить нашу душу. Даже не купить, а украсть в обмен на фантики. В обмен на фантики они купили всю эту шушеру, предавшую свою страну. Тихановская, Латушко, Сахащик – это же предатели, которые там дрожат и мечтают только об одном – о мести. Такие же предатели те, кто бежит через Верхний Ларс, так же, как предатель своей культуры, своей цивилизации и даже своего народа Зеленский. Как может человек, прекрасно отдающий себе отчет?.. Он же не глупый человек. Он умный человек. Кто такие бандеровцы? Объятые ярым антисемитизмом, он, еврей по национальности, может с ними и якшаться, и быть один на один. Как он, потомок ветерана ВОВ, может возглавлять режим, сносящий памятники героям ВОВ? Как он, человек, заработавший деньги благодаря эксплуатации русской культуры, работавший в России, сейчас может участвовать в кампании по продуцированию ненависти к России? Это предатели, это символы абсолютного зла, которые должны потерпеть поражение, потому что зло всегда будет побеждено.  

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Валерий Сахащик # Владимир Зеленский # Фотофакт

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