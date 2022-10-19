«Никто не шумит, поют птички». В чём плюсы жизни за городом для многодетной семьи?

Новости Беларуси. Многодетные мамы – тяжелый труд или приятные хлопоты? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие есть традиции в семье, а также поговорим о плюсах жизни в сельской местности. В 15 километрах от Крупок находятся Замки. Здесь возле почтового отделения встречаю Ольгу Дыленок. Должность начальника отделения почтовой связи женщина совмещает с материнством. Вместе с супругом Василием воспитывает троих детей. До дома мы решили прогуляться пешком, а заодно отнести почту. Всех жителей населенного пункта Ольга знает по имени. Общительность и добрый нрав помогают к каждому найти подход. Ангелина Валькович, корреспондент:

С чего начинается ваш день?

Ольга Дыленок:

Мой день начинается в 7 утра, мы встаем, чистим зубы, завтракаем, собираемся в школу, в садик. Отводим младшего в сад, туда немного раньше надо. Потом вместе со старшими выходим, я на работу к 9, а они в школу к 9. Работаю я до 14:00. Ангелина Валькович:

Как вам работа, нравится? Ольга Дыленок:

Нравится, она активная, все время в движении, в обществе людей. Ангелина Валькович:

Вы знаете всех соседей, все дома.

Ольга Дыленок:

Это плюсы работы. Работы много. И физической, и моральной. Я как начальник отделения за свое отвечаю, как почтальон – за другое. И клиенты разные. Я по специальности экономист, но на почте я уже три года работаю. Сейчас поступила заочно на бухгалтера учиться. После работы прихожу домой, начинаются бытовые вопросы. Приготовить покушать, прибраться, часа в 4-5 забираю младшего, приходят старшие, начинается канитель с детьми: приготовить уроки на завтра, позаниматься с младшим ребенком, потому что он тоже требует, несет с собой тетрадь. Сегодня супруг Ольги тоже на работе, поэтому, пока мы разносили почту, с детьми находился дедушка. Очень часто именно родители Ольги оказывают поддержку.

Ольга Дыленок:

Полина, Егор, Артем, у нас сегодня гости. Младший, ему 4 года. Егору 8, он уже ходит в третий класс. И Полина. Сейчас в доме проходит большой ремонт, поэтому нагрузки еще больше. Как хозяйка все успевает, и сама не знает. Помогают любовь и душевная теплота. Ольга Дыленок:

Мы кроме этого всего успеваем еще и съездить куда-то, на прошлых выходных мы были в Мирском замке, дети в санатории побывали, летом мы съездили в Александрию. У нас не только работа, дом, дети. Мы еще везде успеваем. О том, что будет большая семья, Ольга и подумать не могла. В браке супруги уже 15 лет.

Ольга Дыленок:

Когда мы начинали совместную жизнь, я бы не сказала, что я прямо думала, я хотела ребенка, но только одного. Когда рожала Полину, у мужа брали интервью в газету, он мне ее привозит в роддом, Полине было буквально два дня. В конце статьи было написано, что они ждут пополнение, но муж планирует троих детей. Я говорю, что как будто в воду глядел. Муж механизатор, как только начинается посевная, уборочная – немного пропадает из жизни, но все равно старается максимально уделять нам внимание. А сейчас у него и работа кипит, по ночам еще дома ремонт делаем, устает. Но мне кажется, ему в радость, он приходит домой всегда счастливый.

Огромный плюс семейной жизни в деревне – меньшее количество угроз для ребенка. Здесь нет городского потока машин, незнакомых людей. Вдобавок – свежий воздух, простор. Рядом школа и сад. Магазин в шаговой доступности. Ольга Дыленок:

Встретила свою любовь, муж сюда приехал, уже лет 15-16 он здесь живет, его отсюда не вытащить. За это время я сама полюбила это место. Мне нравится здесь жить, это все-таки какая-никакая, но свобода. Потому что смотрю на горожан, которые приезжают к нам на дачи, они приезжают каждый свой выходной сюда, потому что выйти во двор можно, где-то посидеть. Мы сами утром, когда лето, тепло, ты выходишь на крыльцо, идешь в беседку, садишься с чашкой кофе, уже ничего больше не надо. Самое замечательное утро, без разницы во сколько оно началось. Такое спокойствие на душе, никто не шумит, поют птички, детей нестрашно выпустить. Бывает, что они проснутся раньше утром и бегут на улицу, а там и песочница, и батут. Если у Полины спросить, она любит туда сходить, погулять, листики пособирать, шишки принести домой, найти камушки сердечками, а в городе такого нет. Но при всем при этом, когда ты хочешь в город, машина всегда рядом, когда нам нужно куда-то, мы с легкостью можем попасть. Съездить в те же центры, магазины. Я не могу сказать, что это напрягает, что до Минска 120 километров, не так далеко на самом деле. Досуг у семьи разнообразный: совместные прогулки, дальние поездки, велосипеды, самокаты, бассейн, бисероплетение, а еще съемки роликов для TikTok.