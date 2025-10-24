Politico: позиция Бельгии по активам РФ застала ЕС врасплох

На саммит ЕС в Брюсселе обсуждение замороженных активов РФ было отложено до декабря после неожиданного заявление премьер-министра Бельгии Барт де Вевера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Он потребовал надежды гарантий прежде чем использовать эти средства для финансирования кредита Украине, подчеркнув необходимость равного распределения рисков между странами ЕС.

Представители Еврокомиссии были удивлены позицией Бельгии, несмотря на заверения в том, что опасения де Вевера будут учтены. В то же время Германия подтвердила, что предложение об использовании российских активов находится на рассмотрении, но требует юридической оценки.

Ранее было предложено предоставить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро из замороженных российских резервов, большая часть которых хранится в ЕС, особенно в бельгийской системе Euroclear.

В ответ Россия ограничила доступ к активам иностранных инвесторов, а Министерство иностранных дел РФ назвало замораживание незаконным присвоением. Москва предупредила, что может принять зеркальные меры против западных фондов, которые находятся в России.

Фото: pixabay