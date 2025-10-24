Почему люди заедают стресс сладостями? Психолог рассказал, как избавиться от вредной привычки

Осень, дождь за окном, дедлайны на работе, рука сама тянется к шоколадке, чтобы хоть немножечко поднять себе настроение. Чувство знакомое? Оказывается, это не просто слабость. Почему в трудные моменты нам хочется есть? Как разорвать этот порочный круг и найти здоровые источники радости? Об этом и не только поговорили с гостем.

Денис Северов, магистр психологии:

Когда моменты стресса, обычно стресс обостряется как раз таки в осеннее время, нам не хватает солнца, нам не хватает тепла. Самый простой пример, который я могу всегда привести, это когда у нас в голове есть префронтальная кора, это такой наш взрослый, который отвечает за планирование, за смысл. А есть лимбическая система, это эмоции, инстинкты, и часто она напоминает нам такого либо маленького ребенка, либо напуганного зверя. Когда мы испытываем какой-то стресс, который обычно, опять же, осень усугубляет, то наши взрослый как отключается, и на свет выходит наша лимбическая система, которая говорит, давай есть, мне страшно, мне холодно, мне грустно, и поэтому давай поскорее что-то съедим, так как это самый простой способ поднять себе настроение.