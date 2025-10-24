Я сделаю всё, чтобы заставить вас работать! Лукашенко проводит совещание по развитию Витебской области

Президент Беларуси подчеркивает актуальность сохранения и развития сельских территорий. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой серьезный разговор не стал неожиданностью – это запланированное мероприятие, тон которому Президент задал сразу. В повестке совещания – стратегически важные вопросы: развитие Витебской области, состояние экономики, социальная сфера, кадровая ситуация и отдельно вопрос с падежом скота по всей республике в целом. В регионе не выполняются ключевые показатели социально-экономического развития. Промышленность теряет объемы, а с отдельными предприятиями, хорошо известными в стране, есть серьезные проблемы. Особое внимание Александр Лукашенко уделил кадровому вопросу. Отток специалистов – тревожный сигнал, за которым стоят, не исключено, управленческие просчеты. Критика прозвучала и в адрес местных властей за пробуксовку инициативы «Один район – один проект». Из 23 районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, завершено всего 12 проектов. На все эти факты Президент, ожидаемо, отреагировал с критикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем допустить стагнации региона и спокойно смотреть на рост нарастающих негативных тенденций. В связи с этим опять откровенно вам говорю. Я сделаю все, чтобы заставить вас работать. Кто не может, кто не хочет. Отговорок, ссылок на что-то не принимается. Стагнации не будет – спокойно смотреть на негатив я не смогу. По отдельным производственным направлениям ваше отставание от Бреста, Гродно и Минской области становится критическим. Но самое опасное – вы просто теряете людей. Например, по сравнению с январем-августом прошлого года, в этом году по сравнению с январем-августом – минус 3,5 тысячи занятых в экономике. В 2024 году, за весь год – 4 200. 2023 год – минус 8,5 тысяч. Почему так происходит? Наши люди здесь заждались, если не прорыва, то хотя бы внятного плана реального возрождения Витебщины. И мы это с вами обеспечим. За последние 15 лет были реализованы многочисленные инициативы. Чистые поля и программа «ВитАгро» Александра Николаевича Косинца. Оршанский офшор – почти 3 миллиарда рублей затрачено и интеграционное объединение в агропромышленном комплексе Николая Николаевича Шерстнева.

Александр Лукашенко:

Нынешний председатель облисполкома Александр Михайлович Субботин в должности, как он сказал, не то 4, не то 5 лет, ну 4 – хорошо. Полный олимпийский цикл. Выражаясь спортивным языком, и это срок более чем достаточный, чтобы показать свои управленческие таланты и обеспечить результат. А я помню его фразу, когда мы с вами его назначали, я назначал, я с вами здесь был, совещание проводили. Он сказал, это моя Родина, я не имею права не сделать так, чтобы люди здесь спасибо сказали и достойно жили. Я сказал своим языком, но смысл в этом, я это помню, конечно, я далек от мысли, что у вас плохо абсолютно все. То, что я начал с плохого, ну по-свойски, для этого же собрались, а не хвастаться друг перед другом. Но я не хочу сказать, что у вас все плохо. Специалисты информируют, что есть положительные аспекты, текущий рост доходов населения. Вот администрация мне это как в плюс записала, а как экономист я могу сказать, ребята, что ж тут хорошего, у вас рост доходов населения при жутко падающем производстве. Увеличение экспорта отдельных товаров, но это уже неплохо, но только отдельно. Обеспеченность жильем выше, чем по стране – более 30 квадратных метров на человека. Какое же достижение, если вы плохо работаете, а жилье и зарплата у вас более-менее – несостыковочка.