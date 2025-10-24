Дзиодзина о соцподдержке: создавать условия для развития – это тоже помощь

Алена Дзиодзина, психолог:

На повестке вчерашнего совещания Президента с Советом Министров Александром Лукашенко был поднят сложный и философский вопрос оказания помощи. Его главная проблематика заключается в том, чтобы каждый раз хорошо понимать: а помогаем ли мы, помогая? Безусловно, что поддержать тех, кто в этом нуждается – хорошо, и, размышляя в этом ключе, Президент принимает решения в интересах граждан: материнский капитал, поддержка многодетных семей, бесплатная медицина, льготы для пенсионеров, возможность получить высшее образование на бесплатной основе – все это результат помогающей философии. Никто не поспорит с тем, что все это ценно и нужно. Но важно понимать, что на все эти формы поддержки государство выделяет финансовые вложения. И потому как бюджет страны не является бесконечным, этот вопрос неизбежно требует прагматичности, рациональности.

«При оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье!», – призвал Президент разбираться в деталях. Согласитесь, вопрос щепетильный, потому как получать бонусы от своей страны, кто же против? Но другой вопрос в том, что любые формы и способы оказания помощи просят ресурсов, потому здраво оценивать каждую ситуацию тоже нужно. Вот тут-то и состоит основная сложность. О которой Президент также сказал, обращаясь к Совету Министров: «Если мы какой-то категории нашего общества оказываем помощь и поддержку, мы должны понимать, что это – за счет тех, кто трудится, за счет тех, кто работает, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Я хочу, чтобы вы эту философию понимали, внося предложения на мой уровень».