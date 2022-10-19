Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб?

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С желанием вообще вступают ребята в этот [военно-патриотический – прим. ред.] клуб? Я знаю, что подростки – кто-то может сказать, что это несовременно, какой-то патриотический клуб. Есть какой-то, может быть, отбор, каждый желающий может попасть?
Елизавета Прудникова, ученица 11 класса:
Я думаю, что каждый желающий может туда попасть, потому что все-таки нужно любить свою Родину и уважать. В клубе для этого создаются максимально комфортные условия.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Елизавета, это прекрасно. Как вы лично попали в этот клуб? Кто вам рассказал? Родители вам прививали патриотизм?
Елизавета Прудникова:
Нет, мне предложила вступить в клуб завуч Ирина Владимировна.
Алеся Лакина:
Все-таки школа?
Елизавета Прудникова:
Да, все-таки школа.
Наталья Надольская:
Ирина Владимировна, по какому принципу проходит отбор учеников в этот клуб, кому вы предлагаете?
Ирина Бурлуцкая, заместитель директора по воспитательной работе школы № 182:
Тут действительно все очень серьезно, потому что все начинается с семьи. Конечно, надо учитывать еще возрастные особенности наших детей. Как мы вообще выстраиваем нашу линию: сначала ребенок рождается, идеал у него – это его родители. Они все, как зеркало, впитывают от родителей, дальше приходят в сад. В саду все мероприятия происходят у нас и проходят совместно, опять-таки, с родителями, то есть они очень активно участвуют. Тем не менее все, чему учат в саду, – патриотическому, гражданскому – это происходит вместе с родителями. Все прекрасно, ребенок приходит домой, закрепляет. Теперь ребенок взрослый, он приходит в школу – уже другая возрастная особенность. Теперь то, что они накопили, фундамент, который у них есть, – они уже принимают собственные решения, поэтому у нас никто никого не заставляет. В первую очередь это личный пример, конечно, желание показать детям, ту любовь передать от себя. Дети с удовольствием за тобой идут, понимая, для чего это надо.
Сегодня мы очень гордимся нашими детьми, потому что у нас в школе больше всего «орлят». Ребята, как говорят мои девчонки и мальчишки, уже с такого возраста хотят туда вступить. Один вопрос: «Почему мы не можем?» Как-то я уже думала над этим вопросом: почему мы не можем создать этот клуб, пусть не военно-, а сначала патриотический, в детском саду? Чтобы они понимали, что этот клуб есть. Развиваясь, взрослея – конечно, программа бы расширялась, задачи расширялись, но ребенок уже четко шел к этой поставленной цели. Поэтому это добровольно, и мы своим личным примером показываем, что значит любить Родину, как надо относиться к истории нашей.
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