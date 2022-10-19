Надо учитывать возрастные особенности детей. Как проходит отбор в военно-патриотический клуб?

Новости Беларуси. Историческая память и патриотизм – важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства. В нашей стране особая роль отводится патриотическому воспитанию молодежи, ведь за ней будущее, а строить его без прошлого невозможно. О том, как привить любовь к Родине подрастающему поколению, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С желанием вообще вступают ребята в этот [военно-патриотический – прим. ред.] клуб? Я знаю, что подростки – кто-то может сказать, что это несовременно, какой-то патриотический клуб. Есть какой-то, может быть, отбор, каждый желающий может попасть?

Елизавета Прудникова, ученица 11 класса:

Я думаю, что каждый желающий может туда попасть, потому что все-таки нужно любить свою Родину и уважать. В клубе для этого создаются максимально комфортные условия. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Елизавета, это прекрасно. Как вы лично попали в этот клуб? Кто вам рассказал? Родители вам прививали патриотизм? Елизавета Прудникова:

Нет, мне предложила вступить в клуб завуч Ирина Владимировна. Алеся Лакина:

Все-таки школа? Елизавета Прудникова:

Да, все-таки школа. Наталья Надольская:

Ирина Владимировна, по какому принципу проходит отбор учеников в этот клуб, кому вы предлагаете?