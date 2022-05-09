Слабый пол, но отваги не меньше. Председатель Белорусского союза женщин о храбрости девушек на войне

Участь простых людей в годы войны была не легче тех, кто принял бой. Материнское горе испытали миллионы матерей, отпустивших своих сыновей на фронт. О тяжелой женской доле, о том, как безжалостна война, что такое настоящая материнская любовь, сегодня всем нам напоминает монумент Куприяновых, установленный в Жодино. Эта история трогает сердце каждого. С полей сражений не вернулся ни один из ее сыновей. У Анастасии Куприяновой их было пять. История, застывшая в бронзе, – дань памяти не только одной семье. Это дань уважения всем тем, кто не увидел своих детей живыми. Как женщины стоят на страже памяти, рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

«Бабушка очень часто рассказывала, как они прятались в лесу». Какие ужасы войны пережили белорусы? Наталья Надольская, СТВ:

Война прошлась катком по каждой семье в нашей стране. Есть ли какая-то личная семейная история, связанная с войной, которой вы можете поделиться?

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Наверное, история любой семьи – это история того места, где жила эта семья, где корни каждого из нас. Я родилась в деревне Дивин Кобринского района. Географическое расположение моего родного места такое, что уже 24 июня 1941 года наш районный центр был оккупирован фашистской Германией. И долгих три года (до июля 1944 года) находился под оккупацией. У нас есть очень страшное место, где были расстреляны около 1 500 жителей нашей деревни. Все еврейское население было уничтожено. Известно сегодня не более 150 фамилий и имен тех, кто погиб. По свидетельствам очевидцев, моей бабушке в то время было всего 11 лет, там были расстреляны и депутаты Дивенского районного Совета депутатов, были расстреляны советские военнослужащие, были расстреляны маленькие дети, которым на тот момент было год, два или три года. И так случилось, что освобождена была наша родная деревня только в июле 1944 года, хотя уже в марте советская армия вышла на рубежи Советского Союза по другим направлениям. Именно для освобождения этого уголка Советского Союза был создан второй Белорусский фронт. Там шли ожесточенные бои. Бабушка очень часто рассказывала, как они прятались в лесу. Она рассказывала о том, когда приходили бандеровцы, насколько это было страшно. И в каждой деревне Кобринского района сегодня есть место, которое является местом упокоения советских солдат и обычных жителей, которые погибли за Великую Победу. У войны не женское лицо? Девушки-героини, которые сражались наравне с солдатами

Сергей Прохоров, СТВ:

Говорят: у войны не женское лицо. Но ведь множество женщин воевали на фронтах. Они работали в тылу, в госпиталях. Как вы оцените женский подвиг? Насколько им было тяжелее, чем мужчинам? Елена Богдан:

У Белорусского союза женщин уже несколько лет есть очень интересная акция, мы ее назвали «Женское лицо Победы». И мы каждый год рассказываем о новой категории женщин, которые на своих плечах приближали день Великой Победы. Если мы начинали с женщин, которые принимали участие в боях, то потом мы начали рассказывать о женщинах-партизанах, о женщинах-медиках, о женщинах, которые трудились в тылу врага. В этом году [в акции – прим. ред.] «Женское лицо Победы» мы хотим рассказать о женщинах искусства, которые ездили и своими выступлениями, своим патриотизмом поднимали боевой дух советских воинов. Мы хотим рассказать о тех женщинах, которые писали повести, писали стихи, писали песни, писали письма на фронт, может быть, даже абсолютно незнакомым людям, но солдатам, которые понимали, что их ждут дома.

Наталья Надольская:

В Беларуси еще живы участницы войны и узницы лагерей, и они живое свидетельство той войны и той Победы. Расскажите, как помогает этим женщинам союз белорусских женщин?

Елена Богдан:

Часть из них является членами Белорусского союза женщин. И в этом году в рамках проведения ежегодного нашего награждения «Женщины года» мы сделали номинацию «Не стареют душой ветераны», и именно они стали у нас женщинами года. Знаменитая Валентина Баранова из Гродно, которая является участницей военных действий, является сегодня и активисткой Белорусского союза женщин. Помимо этого мы принимаем участие в поздравлении не только ветеранов, но и членов их семей. Мы ухаживаем за могилами, за мемориальными комплексами. Самое главное, что мы стараемся к этой работе приобщить детей. «Давайте помнить, что произошло на нашей земле». О чем мы должны задуматься в День Победы?