Проводили ювелирные операции. Как врачам на войне удавалось спасать тысячи жизней?

Медсестра А. С. Демченко так вспоминает то время: «Столько было раненых, что казалось, весь свет уже ранен». Ивану Павловичу было всего 16, когда началась война. Интерном окончил курсы санинструкторов – и сразу в часть.

Иван Симоненко, ветеран Великой Отечественной войны:

Солдатом был, мне давали сумку санитары, я на задании или на стрельбище с сумкой. Санитарная часть, там койки, больных ложили солдат, лечили, а я как фельдшер, кроме санчасти, я и в батальоне фельдшером был. Так я медиком и стал — военфельдшер. Их называли «Солдаты в белых халатах». Они самоотверженно вытаскивали буквально с того света на поле боя под ураганным огнем противника. Главное оружие – скальпель в руках, часами, а порой и сутками стояли за операционным столом во имя жизней сотен тысяч… Советские медики за время войны вернули в строй 17 миллионов человек. И 85 из каждой сотни пораженных на поле боя защищали Родину, вернувшись из медучреждений.

Светлана Прибыш, заведующий отделом военно-фронтовой истории Музея Великой Отечественной войны:

Здесь можно увидеть материалы санинструкторов, врачей, медсестер, которые оказывали всю медицинскую помощь. Например, санинсруктор Зинаида Самсонова смогла во время форсирования Днепра оказать помощь 30 раненным воинам, переправить их на левый берег Днепра. За этот подвиг она была представлена к званию Герой СССР, но о том, что звание ей присвоено, она не узнала, потому что в январе 1944 года погибла при освобождении Беларуси.

На войне смертность медработников была на втором месте после гибели бойцов стрелковых подразделений. Больший удар на передовое звено: кто сражался на линии фронта. Без вести пропали более 85 тысяч медиков. На войне смерть забирает без разбора. Самое дорогое и ценное – жизнь, мысль, словно прошитая красной нитью, не покидает. Успехи, достигнутые в лечении раненых сравнимы с выигрышем крупнейших стратегических сражений. Активная хирургическая тактика в отношении раненных в грудь, лечении ран конечностей, проникающих ранений живота – настоящее мастерство хирургов снизило летальность в разы. Нельзя не упомянуть и о высоких достижениях военно-полевой терапии. Была выстроена система.

Сергей Жидков, заслуженный врач Беларуси, доктор медицинских наук, профессор кафедры военно-полевой хирургии БГМУ:

Закон военной медицины, то есть задача военного врача в такой ситуации массового поступления раненых – оказать оптимальную помощь как можно большему числу людей. Цель – не только сохранение жизни, но и возвращение этих людей к выполнению служебных обязанностей. У меня отец был четырежды ранен на войне, трижды эти ранения получил на территории Беларуси. Самое тяжелое – освобождал Беларусь в 1944 году, потерял один глаз именно на территории нашей Родины. Меня это касается, из четырех историй болезни своего отца я нашел три в музее в Подольске. Читал, как его лечили. Две истории болезни были написаны на газетах, причем каллиграфическим почерком. То есть настолько медики того времени уважали свою профессию.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Центр Минска. 3-я больница имени Клумова. Евгений Владимирович по окончании Первой мировой переехал в Беларусь. Работал в этом корпусе, создав здесь же больницу. А вот с началом Великой Отечественной войны он с семьей не успел эвакуироваться, профессор продолжил свою работу в 3-й городской клинической больнице.

Юлия Кишкурно, медицинский регистратор УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова»:

Ён быў нейкі час загадчыкам гінекалагічнага аддзялення. Пасля ён узначальваў другую гінекалагічную бальніцу Мінска, але ў часы фашысцкай акупацыі менавіта тут ён узнавіў сваю дзейнасць урачэбную, менавіта тут была сфарміравана падпольная групоўка, якая дапамагала партызанам. Адзін подпіс Клумава мог каштаваць яму жыцця. Ён падпісваў паперы, у якіх любы чалавек мог быць прызнаны інвалідам, дзякуючы доктару Клумаву было выратавана больш чым 1 000 жыццяў.

Каждый день рождения Евгения Владимировича молодые специалисты читают клятву Клумовцев: гордо несут звание не только врача, но и звание быть человеком. А в 2022 году в одном из старейших корпусов больницы, что хранит ту самую память, откроют и музей. Знать о подвиге важно.

София Кожемякина, студентка БГМУ:

У меня прадедушка вступил в войну в 1944 году. Он сам из Бобруйска, там же его и призвали после освобождения города. Он получил три ордена, медаль «За отвагу». Наверное, это такое патриотическое воспитание было у меня. Потому что всю жизнь желание быть полезным родным, близким, в том числе стране, окружающим людям. Наверное, не могла поступить иначе, медицина – это мое. Даже хотела в 11-м классе поступить на военно-медицинский факультет, открыла для себя, что там только мальчики учатся – расстроилась. Значит, лечебный факультет.