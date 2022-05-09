Минск освободили раньше плана. Историк рассказал, когда планировался захват

Хронология освобождения Минска в документах и неизвестные страницы истории. Об этом поговорили с гостем праздничного марафона «Лица Победы» Евгением Николаевичем Сылкой.
Хронология освобождения Минска в документах и неизвестные страницы истории. Об этом поговорили с гостем праздничного марафона «Лица Победы» Евгением Николаевичем Сылкой.
Сергей Прохоров, СТВ:
История Великой Отечественной войны – это фактически история каждой семьи в Беларуси. Вы как историк, военный, безусловно, интересовались, кто в вашей семье воевал. Расскажите о них.
Евгений Сылка, историк, автор книги «Освобождение Минска»:
Отец моей мамы Бубликов Василий Алексеевич.
Наталья Надольская, СТВ:
Это ваш дедушка?
Евгений Сылка:
Да это мой дедушка.
Наталья Надольская:
А с этой стороны?
Евгений Сылка:
Второй дедушка. Сылка Дмитрий Михайлович. Он пропал без вести в 1941 году, когда немцы первый раз под Ростов-на-Дону прорвались, захватили город, потом отбили. Но в этих боях он пропал без вести. А это его сын, который в 1943 году после освобождения Кубани был призван в армию. Целый год он был по запасным полкам. Начал воевать где-то под Одессой, через Румынию. В Венгрии он был ранен. Закончил войну в Чехословакии.
Наталья Надольская:
Почему вы решили написать книгу об освобождении Минска? Что вас подтолкнуло?
Евгений Сылка:
Это была большая история. Это было совершенно случайно. На берегу реки Свислочь. Между Стайками и Гатово есть мост, и в районе этого моста я, гуляя по берегу во время рыбалки, вывернул кусок бетона. Он был геометрической формы, и на одной стороне была мраморная доска. Бетон, а на ней доска – так же не бывает. Я это очистил, и там написано: «7 июля 1944 года здесь (то есть место) принял неравный бой дивизион 1035-го артиллерийского полка 153-й стрелковой дивизии».
Наталья Надольская:
То есть для вас это был знак свыше?
Евгений Сылка:
Как это – неравный бой 7-го числа, когда 3 июля освободили Минск? Какой через четыре дня неравный бой? У меня вопросов было все больше и больше. Я собрал в интернете тогда своих друзей, появились друзья друзей и так далее, и мы восстановили этот памятник. Я стал разбираться. Я еще в старый музей ходил, разговаривал с научными сотрудниками, и понял, что картины общей по уничтожению Минского котла нет. И получилось, как в ВДВ говорят: если не мы, то кто?
Сергей Прохоров:
Тогда, может быть, поделитесь парой-тройкой интересных фактов, на которые вы наткнулись при изучении истории операции освобождения Минска?
Евгений Сылка:
Изучая в своем формате то, что было, скажем так, от начала минской операции 28 июня, войска еще 33-й армии были на рубеже реки Друть. Они наступали, а 3-го числа уже в Минске замкнулся 3-й и 1-й Белорусские фронты. А 2-й Белорусский фронт просел, хотя по плану операции, я читал документ, предусматривалось, что будет Минск брать 2-й Белорусский фронт в районе 7 июля. То есть операция так стремительно произошла, так не побоялись заскочить в эту открывшуюся дверь войска левого фланга 3-го Белорусского фронта и правого фланга 1-го Белорусского фронта, и получилось просто идеально. 105 тысяч немцев, которые были восточнее Минска окружены, их надо было не просто уничтожить, их надо было дробить и так далее.
Я сейчас в новой книге столкнулся с таким фактом, что где-то в районе 30 июня мост в районе города Березино сейчас, второй гвардейский танковый корпус, который потом войдет в Минск, и мы знаем танк, который стоит около Дома офицеров, четвертая гвардейская танковая бригада подошла к Березино с севера, а с юга – 323-я стрелковая дивизия 35-го стрелкового корпуса 3-й армии генерала Горбатова. И получается так, что 30-го числа была возможность перехватить врага там. Котел был бы на левом берегу Березины.
Сергей Прохоров:
Много еще белых пятен в изучении истории освобождения Минска?
Евгений Сылка:
Огромное количество. Здесь получается, как в микроскопе: можно смотреть так, а можно увеличить вот так, а можно еще увеличить. Там бездна.
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