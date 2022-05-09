Минск освободили раньше плана. Историк рассказал, когда планировался захват

Хронология освобождения Минска в документах и неизвестные страницы истории. Об этом поговорили с гостем праздничного марафона «Лица Победы» Евгением Николаевичем Сылкой.

«В этих боях он пропал без вести» Сергей Прохоров, СТВ:

История Великой Отечественной войны – это фактически история каждой семьи в Беларуси. Вы как историк, военный, безусловно, интересовались, кто в вашей семье воевал. Расскажите о них. Евгений Сылка, историк, автор книги «Освобождение Минска»:

Отец моей мамы Бубликов Василий Алексеевич. Наталья Надольская, СТВ:

Это ваш дедушка?

Евгений Сылка:

Да это мой дедушка. Наталья Надольская:

А с этой стороны? Евгений Сылка:

Второй дедушка. Сылка Дмитрий Михайлович. Он пропал без вести в 1941 году, когда немцы первый раз под Ростов-на-Дону прорвались, захватили город, потом отбили. Но в этих боях он пропал без вести. А это его сын, который в 1943 году после освобождения Кубани был призван в армию. Целый год он был по запасным полкам. Начал воевать где-то под Одессой, через Румынию. В Венгрии он был ранен. Закончил войну в Чехословакии. Почему решил написать книгу?

Наталья Надольская:

Почему вы решили написать книгу об освобождении Минска? Что вас подтолкнуло? Евгений Сылка:

Это была большая история. Это было совершенно случайно. На берегу реки Свислочь. Между Стайками и Гатово есть мост, и в районе этого моста я, гуляя по берегу во время рыбалки, вывернул кусок бетона. Он был геометрической формы, и на одной стороне была мраморная доска. Бетон, а на ней доска – так же не бывает. Я это очистил, и там написано: «7 июля 1944 года здесь (то есть место) принял неравный бой дивизион 1035-го артиллерийского полка 153-й стрелковой дивизии». Наталья Надольская:

То есть для вас это был знак свыше?

Евгений Сылка:

Как это – неравный бой 7-го числа, когда 3 июля освободили Минск? Какой через четыре дня неравный бой? У меня вопросов было все больше и больше. Я собрал в интернете тогда своих друзей, появились друзья друзей и так далее, и мы восстановили этот памятник. Я стал разбираться. Я еще в старый музей ходил, разговаривал с научными сотрудниками, и понял, что картины общей по уничтожению Минского котла нет. И получилось, как в ВДВ говорят: если не мы, то кто? Как освобождали Минск?