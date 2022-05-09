«Это колоссальная возможность». Где можно узнать информацию о ветеранах семьи?

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Каждый минчанин скажет, что в его семье кто-то воевал. Увы, зачастую мы знаем не всю информацию о своих предках. Но Эвелина может с этим поспорить, потому что она вместе со своими коллегами из Молодежного совета приготовила список ресурсов, которыми точно нужно воспользоваться. Рассказывайте, какие из них самые полезные?

Эвелина Харитоненко, член Молодежного совета Мингорисполкома, учащаяся средней школы №81 Минска:

Есть несколько главных площадок для поиска сведений в интернете: обобщенный банк данных «Мемориал», электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», портал «Память народа» и проект «Партизаны Беларуси». Кристина Сущеня:

Может быть, кратко об одном из них. Как пользоваться? Если я хочу найти информацию о своих предках, что я должна сделать? Илона Волынец, СТВ:

Может, ты сама искала про своих дедушку, прадедушку?

Эвелина Харитоненко:

Я искала на сайте «Память народа». В раздел «Люди и награждения» вводим фамилию, имя, отчество, год рождения вашего предка – вам выдаются его досье, награды, боевой путь. Например, я искала сведения про своего прадедушку и нашла информацию, что он воевал в русско-японской войне (в 1945 году его призвали), получил Орден Красной Звезды и две медали «За отвагу» за то, что подстрелил пять японцев из пушки. Илона Волынец:

Ольга Николаевна, вы постоянно работаете с молодежью. Расскажите, все, как Эвелина, воспринимают те страшные страницы нашей истории?