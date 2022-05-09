Город сопротивлялся 32 дня. Как защищали Брест во время войны?

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Путеводная звезда нашей памяти, звезда в честь тех героев, чьи имена навсегда вписаны в вечность. С западных рубежей Брестской крепости начинался блицкриг фашистской Германии. Здесь же этому блицкригу и положили конец. Вместо считаных часов на захват – 32 дня сопротивления, здесь дольше других ждали победных залпов – 1 418 дней. Что бы мы услышали, если бы стены заговорили? Изрешеченные и израненные фашистскими снарядами, они укрывали, но не укрыли от пуль защитников. В первые часы войны в расположении Брестской крепости находились порядка 8-9 тысяч военнослужащих с семьями и детьми. Первыми канонаду вражеского огня приняли на Госпитальном острове пограничники, а затем запылала вся земля крепости.

Восточный форт – одно из последних мест ожесточенных боев 1941 года. Около 400 бойцов из разных частей держали оборону под командованием Петра Гаврилова. На непокоренных 29 июня (спустя семь дней) фашисты сбросили почти двухтонную бомбу, или «Сатану». Гаврилов выдержал 32 дня. Суждено было выжить, чтобы стать голосом правды. Майор вернется в свою цитадель в 1956 году.

Инна Гавриленко, заведующая отделом «Восточный форт» МК «Брестская крепость-герой»:

Есть очень интересное воспоминание одного из военнослужащих. Петр Вершигора остался в живых и в воспоминаниях после войны написал такие строки: «29 июня 1941 года немцы решили покончить с нашей обороной. Они расстелили на валах белые полотна для лучшей видимости с воздуха. И когда первая партия вражеских самолетов разгрузилась над нами, причинив нам огромные разрушения и увечья, мы поняли, что пришел конец нашей обороне и нашей жизни». Сам Петр Михайлович Гаврилов вспоминал после войны о том, что когда 29-го и 30-го фашисты взяли в плен, в одном из донесений говорится, что взято в плен 389 человек, 30-го огнеметами были зачищены труднодоступные казематы форта. Сам Гаврилов в плен не попал, смог укрыться в одном из казематов внешнего вала.

Имена многих защитников по-прежнему неизвестны. Из найденных 1 038 останков опознаны 277. В послевоенные годы, чтобы занести имя погибшего на мемориальную доску, нужны были показания двух свидетелей, независимо подтверждающих факт смерти в крепости. Сегодня, когда в живых никого не найти, это многолетняя работа с архивами России и Беларуси, дневниками, воспоминаниями и личными картами из лагерей пленных.

Инна Гавриленко:

Наша экспозиция «Оборона Восточного форта» работает буквально полтора года, но уже за эти полтора года мы нашли и утвердили защитниками Брестской крепости (официальная процедура у нас проходит) шесть человек. Эта работа ведется и сегодня. Казалось бы, небольшое воспоминание, какие-то уточнения, запросы. Эти карты дают возможность проследить и судьбу. Очень часто есть название лагеря. Крест говорит о том, что военнослужащий погиб, есть дата его смерти. И родственники приезжают, это уже внуки, говорят: вы знаете, наш дедушка или прадедушка тоже участник боев в Бресте или Брестской крепости. Мы находим информацию, пытаемся ее проверить. До сих пор находим военнослужащих. Можно ли установить точное число погибших? Сколько еще тайн под землей Брестской крепости, залитой кровью? Последнее на сегодня имя занесли на мемориальные плиты в 2017 году – документальное подтверждение из немецких архивов и воспоминания.

От Брестской крепости был подземный путь к Брестскому вокзалу, где в первые часы войны в бой с захватчиками вступили пограничники, железнодорожники и милиционеры.

Кристина Протосовицкая:

К 4 утра здесь находились около 1 500 гражданских лиц, пассажиров утренних поездов на Москву, Минск и Киев. Начальник вокзала и милиция смогли еще утром отправить на восток три эшелона с женщинами и детьми. Под обстрелами самолетов они в тот же день добрались до Барановичей. Число защитников вокзала составляло около 500 бойцов и командиров из разных частей гарнизона города. Сопротивление было хорошо организованным, немцы сразу же попросили подкрепление. Разрушать вокзал под основание не входило в их планы, ведь это главный узел для переброски основных сил. Командовал обороной Брестского вокзала начальник железнодорожной милиции Алексей Воробьев. Он в самые короткие сроки собрал весь личный состав по тревоге, а затем отдал самый ключевой и важный приказ – отправить ящики с патронами и гранатами в подвалы и спуститься туда всем лично. Участники обороны вокзала, железнодорожники и милиционеры не давали оккупантам вести работы на перроне. Они обстреливали их из подвальных окон. Немцы пытались сюда проникнуть, но каждый раз по ним открывали огонь. Тогда фашисты сначала пускали газ, затем забрасывали окна гранатами. И когда это не получилось, они решили залить подвал нечистотами. Но защитники вокзала знали, что совсем рядом, в трех километрах, Брестская крепость, там идут ожесточенные бои. Они верили, что подмога близко и Победа не за горами.

На 10-й день сопротивления немцы подогнали цистерны с водой и затопили подвалы вместе с людьми. Воду откачали только в 1950-е годы во время реконструкции вокзала. Тогда же обнаружили останки защитников. Сохранилось оружие, авиационные эмблемы и пуговицы.

Николай Родиюк, полковник милиции в отставке, председатель ветеранской организации УВД Брестского облисполкома:

Скорцени – личный адъютант Гитлера. Написал в своей книге: мы просили сдаться сотрудников милиции, выйти в плен, но никто даже и не подумал. Поэтому нам пришлось залить эти подвалы водой. То есть такой героизм, что даже в первые годы войны самый ярый фашист оценил, как наши сотрудники, бойцы боролись за Родину.

Сергей Семипиленко, старший инспектор Центра культурно-воспитательной работы УВД Брестского облисполкома:

Установлено порядка 40 человек, фамилии которых фигурируют в показаниях выживших, воспоминаниях выживших сотрудников милиции и членов их семей, родных и близких. Из этого числа защитников вокзала 11 человек были убиты, умерли от ран и расстреляны за связь с партизанами. Пять человек сумели прорвать окружение врага, впоследствии воевали на фронтах Великой Отечественной войны, погибли. Оставшиеся воевали в партизанских отрядах.