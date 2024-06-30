Скопление техники ВСУ на белорусской границе – какие прогнозы дают эксперты?

Южная граница для Беларуси остается источником опасности и дополнительного напряжения. Только на этой неделе от Украины мы получили несколько вполне ясных сигналов о радикализации обстановки. Так, 26 июня в Ельском районе наши силовики буквально в 150 метрах от границы принудительно посадили украинский дрон-разведчик. А накануне на том же направлении обнаружили тайник со взрывчаткой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Естественно, наше командование, видя всю ситуацию, принимает решение об усилении охраны границы и задействуют для этих целей «Полонезы». Оружие серьезное. Все это знают и понимают, по ту сторону границы тоже. Как и мы собственно видим, какую технику стягивает Киев к нашим рубежам. Сплошь западные образцы. Но главный вопрос в данном случае, не чье, а для чего? Неужели Украина готовится растянуть фронт еще на тысячу километров? Неужели мало той порции войны, которую Киев уже получил? Ольга Коршун, СТВ:

Думаю, простые украинцы, – и те, что ушли на фронт, и те, что ждут с фронта – никаких новых сражений не хотят. Да и для нас украинцы – не просто соседи. Близкие люди, с которыми долгое время жили в мире и согласии. И сегодня мы не считаем их врагами. Это не просто некое эфемерное заявление. А тезис, прописанный в нашей Военной доктрине, от которого Беларусь отступать не собирается. Хотя очевидно, что есть в Киеве охотники втянуть белорусов в этот конфликт. Почему Украина стягивает к нашей границе технику и войска, как работают наши силовики и почему в Беларуси до сих пор жарко только из-за погоды? Наш специальный корреспондент Анастасия Дехтяр провела информационную разведку.

– Получается, у вас такой ажиотаж, что вообще мест нет?

– Да.

– Как обстановка, все хорошо у вас, безопасно?

– Все хорошо, все спокойно.

Вот так горячий сезон встречают в белорусских санаториях. Мест нет, звоните в конце лета. И это в том самом приграничье, где градус напряжения преднамеренно повышают с украинской стороны. – А до границы от вас сколько, далеко?

– Наверное, километров 18-20.

– Далековатенько так, да?

– Да. С этой стороны все спокойно, там болота непроходимые.

Мы позвонили в несколько мест отдыха, которые расположены недалеко от границы. Под Лоевом, где госрубеж виднеется буквально с городского пляжа, нам предложили коттедж в следующие выходные. Но тишины не обещали. Район готовится принять областной турслет. Вот уж действительно размеренная жизнь и никакого страха. Хотя за этим стоит кропотливая, ежедневная работа силовиков. Ведь именно они работают для того, чтобы мы отдыхали.

Эти кадры предоставили наши пограничники. На неделе они заземлили украинский беспилотник. Дрон бесцеремонно вторгся в наше воздушное пространство 26 июня в Ельском районе. Наряд был поднят по тревоге. Применили боевое оружие и средства подавления. Беспилотник посадили в 150 метрах от государственной границы. Пограничники сбили дрон, который летел с украинской территории вглубь Беларуси. Подробнее.

Украинский дрон проводил разведку. Это видно по кадрам видеозаписи, которую удалось изъять. В первую очередь крылатого диверсанта интересовали промышленные объекты, а также пограничная инфраструктура. Нездоровый интерес к нашей стране подтверждается и другими фактами. Накануне на этом же направлении силовики обнаружили схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.

Был обнаружен тайник, в котором обнаружено три пластиковых контейнера. В двух пластиковых контейнерах (общий вес – два килограмма) находится пластичное взрывчатое вещество.

Для кого и для чего оставлена подозрительная посылка, белорусским спецслужбам еще предстоит узнать. Украинские маневры как на ладони. О том, что приграничье Житомирщины наводнено милитаристской силой, белорусский штаб в курсе. А ведь мы не раз посылали совсем другие сигналы. Год 2019-й. Форум регионов Беларуси и Украины. Наш Президент тогда еще пошутил: мол, мы в Киев только на тракторе. Но, похоже, Зеленский на сцене Житомирского драмтеатра, где проходила встреча, все это просто запивал водой.

Мы за цэ пьемо водычку!

Но и спустя годы, в весьма напряженный и смутный час, Беларусь была приверженцем миролюбивой политики. Мы первыми протянули руку помощи и начали переговорный процесс еще в 2022-м. И даже, когда эту попытку осекли, мы продолжали поддерживать той же энергетикой соседства – перекидывая провода на Чернобыльскую АЭС, когда такая коммуникация со стороны Киева была нарушена.

Александр Семченко, украинский публицист:

Враждебность режима Зеленского по отношению к Беларуси наблюдается не только прямо сейчас, а она наблюдалась еще, если помните, в 2020 году. Потому что белорусы посмели избрать Президентом того, которого они хотели, а не того, которого хотел Запад. Украина, тогда еще в лице Зеленского, ну, собственно, под руководством Зеленского, приняла самое первая – самая первая закрыла небо для белорусских самолетов. То есть это была крайняя враждебность. Притом, что Беларусь в лице Лукашенко относилась к Украине и Зеленскому очень лояльно. В 2019 году в Украине опубликован был рейтинг, кого бы из зарубежных политиков вы хотели видеть своим Президентом? 67 % украинцев сказали: хотим видеть Лукашенко. Я так понимаю, что здесь сыграл роль свой личный фактор, личностный фактор. Зеленский очень ревнив к своей собственной славе.

Но что сейчас? Когда простые украинцы живут в омуте западного информационно-психологического штурма, а вооруженные силы – ведомые контрагенты. Регулировщики с военно-политическим жезлом очевидны. Возле границы с нашей страной концентрируются армейские подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские Bradley, HIMARS, гаубицы М777, немецкие «Гепарды» и другие средства поражения. Почему ВСУ стягивают солдат и технику к границе с Беларусью – рассказал замком ССО Вооруженных Сил.

Вадим Лукашевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мы не исключаем, что могут возникнуть различного рода провокационные действия с их стороны, мы не исключаем, что вот это все стягивание техники, вооружения сюда может в конечном итоге послужить определенным триггером для развязывания пограничного конфликта, для втягивания нас в военные действия.

Впрочем, ничего нового. Все по прогнозу. Еще в апреле на ВНС Александр Лукашенко делился с общественностью некоторыми фактами. Тогда Президент упоминал про тесную связь русского и белорусского добровольческого корпуса. Эти сторонники украинского национализма уже проявляли себя. Именно они участвовали в нападении на населенные пункты Белгородской области. И словно по писаному, классический силовой сценарий от западных режиссеров: труппа набрана, авансы выплачены.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Можно сделать хорошую провокацию на южных рубежах Украины. Ведь Вооруженным силам Украины все можно, их никто не осудит. Все прогрессивное европейство, назовем так, всегда поддержит в любых делах. И именно с этим, я полагаю, связана та концентрация войск, которая сейчас осуществляется на наших южных рубежах. Ведь согласитесь, наверное, глупо утверждать, что это лишние войска для украинцев. Что, этим войскам нечем заняться на линии боевого соприкосновения с Российской Федерацией? Но они туда не идут. Они концентрируются возле наших границ. Значит, есть такой политический заказ.