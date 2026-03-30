В сложившейся ситуации страны НАТО действуют по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Союзники дистанцируются от войны Трампа, в том числе из-за страха перед полным экономическим коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближневосточный конфликт, который США обещали завершить за «две-три недели» затягивается, и его последствия уже превзошли самые мрачные прогнозы. В Польше стоимость дизеля превысила психологические 9 злотых, в Нидерландах, Германии и Италии цены приблизились к максимумам 2022 года.

В отличие от времен пандемии, у европейских правительств почти не осталось ресурсов для поддержки населения. Именно поэтому сегодня сотни грузовиков и автобусов парализовали Париж. Стоимость дизеля во Франции уже приближается к 2,5 евро за литр. Власти выделили 50 миллионов евро, но субсидия, по мнению протестующих, проблему не решает.

Кевин Мориз, владелец автотранспортной компании (Франция):

У меня небольшой бизнес. Если раньше мы тратили 16 тысяч евро в месяц на топливо, то теперь эта сумма выросла до 30 тысяч евро. Как я могу выжить в таких условиях?

Хихеб Бен Саллем, директор автобусной компании (Франция)

Это ненормально, что здесь так много автобусов. Сейчас пик туристического сезона, и вы не должны найти ни одного свободного автобуса. Они все должны быть на маршруте. И то, что сегодня их здесь так много, говорит о наличии серьезной проблемы.