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Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке

30 марта 2026 16:52
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В сложившейся ситуации страны НАТО действуют по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Союзники дистанцируются от войны Трампа, в том числе из-за страха перед полным экономическим коллапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближневосточный конфликт, который США обещали завершить за «две-три недели» затягивается, и его последствия уже превзошли самые мрачные прогнозы. В Польше стоимость дизеля превысила психологические 9 злотых, в Нидерландах, Германии и Италии цены приблизились к максимумам 2022 года.

Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке-2

В отличие от времен пандемии, у европейских правительств почти не осталось ресурсов для поддержки населения. Именно поэтому сегодня сотни грузовиков и автобусов парализовали Париж. Стоимость дизеля во Франции уже приближается к 2,5 евро за литр. Власти выделили 50 миллионов евро, но субсидия, по мнению протестующих, проблему не решает. 

Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке-4

Кевин Мориз, владелец автотранспортной компании (Франция):
У меня небольшой бизнес. Если раньше мы тратили 16 тысяч евро в месяц на топливо, то теперь эта сумма выросла до 30 тысяч евро. Как я могу выжить в таких условиях?

Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке-6

Хихеб Бен Саллем, директор автобусной компании (Франция) 
Это ненормально, что здесь так много автобусов. Сейчас пик туристического сезона, и вы не должны найти ни одного свободного автобуса. Они все должны быть на маршруте. И то, что сегодня их здесь так много, говорит о наличии серьезной проблемы.

Цена на нефть достигла 119 долларов за баррель из-за конфликта на Ближнем Востоке-8

Конца этой нестабильности не видно. Цена на нефть превысила 119 долларов за баррель, а атаки на энергетические объекты на Ближнем Востоке продолжаются. Тем временем эксперты все чаще говорят о неизбежности наземной операции США в Иране. Президент Сербии Вучич предупреждает: в этом случае Европу ждет энергетическая и экономическая катастрофа.

# Кризис в ЕС # Конфликт на Ближнем Востоке

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