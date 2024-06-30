В Беларуси начнут вакцинировать от коклюша детей с 6 лет – замминистра здравоохранения

За последние пять месяцев в Беларуси было зарегистрировано 1 700 случаев коклюша. Об этом заявила замминистра здравоохранения Светлана Нечай в интервью программе «Неделя» на СТВ.

«В ближайшее время будет утвержден Национальный календарь прививок, изменения в Национальный календарь прививок, по которому будет введена вакцинация в шестилетнем возрасте у детей. Потому что именно эта группа детей формирует в этой структуре заболевших наибольший удельный вес», – отметила главный государственный санитарный врач.