Почему ВСУ стягивают солдат и технику к границе с Беларусью – рассказал замком ССО Вооружённых Сил

Очевидно, что после того, как коалицией западных стран вблизи нашей территории был развязан горячий конфликт, с их стороны предпринимаются попытки втянуть Беларусь в войну. В этих сложных условиях делается все, чтобы сохранить мир на белорусской земле. По имеющейся информации, Украина стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику. Так, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника.

Вадим Лукашевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава, техники. Для чего это они делают, с какой целью? Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе. При этом пытаются показать всем, что они готовятся якобы защищаться. Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы. Они их оборудовали с какой целью? Для чего они это сделали? Наверняка для того, чтобы в дальнейшем через эти минно-взрывные заграждения, через эти проходы, проделанные в них, была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам для того, чтобы здесь на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты.