Прямой эфир

Ежемесячно свыше 3 тысяч нанимателей заявляют о потребности – где искать вакансии, узнали у эксперта

30 марта 2026 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бюджет столицы на 2026 год один из самых крупных в стране. Речь идет о миллиардах рублей, которые идут на строительство жилья, дороги, школы, поддержку семей, развитие транспорта и благоустройство. Минск остается главным экономическим центром страны, дает серьезный вклад в ВВП, выполняет ключевые показатели развития, расширяется, строит новые районы и развивает города-спутники. При этом почти половина расходов бюджета – это социальная сфера. Значит, за сухими цифрами зарплат рабочие места, детские сады, медицина и комфорт городской жизни. О том, каким будет Минск в 2026 году, на что пойдут основные средства и как почувствуют изменения жители столицы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом

Екатерина Забенько, СТВ:
Безусловно, для того, чтобы минчане чувствовали себя социально-устойчивыми им нужна хорошая работа, чтобы у них для этого был выбор. Насколько растет количество вакансий, заработные платы в Минске и возможности для людей найти себя в профессии? Может быть, даже не на той, на которую они учились изначально?

Ежемесячно свыше 3 тысяч нанимателей заявляют о потребности – где искать вакансии, узнали у эксперта-2

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В городе очень много делается для занятости граждан. На рынке труда сложился крайне низкий уровень безработицы, растет занятость. Я хочу сказать, что уже по итогам 2025 года уровень замещения кадров увеличился до 102 %. Это говорит о том, что повышается закрепляемость кадров. Люди дорожат работой. Оборот кадров снижается. Повышается уровень обеспеченности кадров. Сведения о вакансиях с 1 января 2025 года размещаются на едином портале государственной службы занятости. Размещают наниматели самостоятельно. Ежемесячно в среднем свыше 3 тысяч нанимателей заявляют о потребности. Что касается выбора, то 1300 наименований профессий рабочих и должностей служащих представлено банком вакансий.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Татьяна Кудевич # Работа в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом
30 марта 2026 15:22

Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом

В Беларуси до 10 мая разрешена охота на пернатую дичь
30 марта 2026 14:21

В Беларуси до 10 мая разрешена охота на пернатую дичь

В Минской области определили 15 победителей регионального конкурса «Я патриот своей страны»
30 марта 2026 14:12

В Минской области определили 15 победителей регионального конкурса «Я патриот своей страны»