Ежемесячно свыше 3 тысяч нанимателей заявляют о потребности – где искать вакансии, узнали у эксперта

Бюджет столицы на 2026 год один из самых крупных в стране. Речь идет о миллиардах рублей, которые идут на строительство жилья, дороги, школы, поддержку семей, развитие транспорта и благоустройство. Минск остается главным экономическим центром страны, дает серьезный вклад в ВВП, выполняет ключевые показатели развития, расширяется, строит новые районы и развивает города-спутники. При этом почти половина расходов бюджета – это социальная сфера. Значит, за сухими цифрами зарплат рабочие места, детские сады, медицина и комфорт городской жизни. О том, каким будет Минск в 2026 году, на что пойдут основные средства и как почувствуют изменения жители столицы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом

Екатерина Забенько, СТВ:

Безусловно, для того, чтобы минчане чувствовали себя социально-устойчивыми им нужна хорошая работа, чтобы у них для этого был выбор. Насколько растет количество вакансий, заработные платы в Минске и возможности для людей найти себя в профессии? Может быть, даже не на той, на которую они учились изначально?