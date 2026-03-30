«Мы переживаем атомный ядерный ренессанс». Эксперт рассказал о плюсах атомной энергетики

После Чернобыля: путь к восстановлению и развитию. Как сегодня развиваются пострадавшие регионы? Удалось ли снизить уровень радиофобии в обществе? И какую роль в экономике страны играет современная энергосистема, включая атомную?

Алексей Дербин, директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси:

Безусловно, энергетика – это основа для экономики, основа для развития промышленности. Без энергетики не было бы даже этой программы, потому что невозможно было бы включить свет. Атомная энергетика на сегодняшний день – это достаточно надежный, эффективный и безопасный источник электроэнергии. Главное то, что он в части стоимости на энергоносители представляется более предсказуемым, чем углеводороды. Поэтому, говоря о энергетической безопасности страны, многие государства склоняются именно в пользу атомной энергетики.

Сегодня мы переживаем так называемый атомный ядерный ренессанс. Даже те страны, о которых и вы упоминали, которые ранее отказывались от дальнейшей реализации своей ядерно-энергетической программы, снова обращаются к теме атомных электростанций. Ведь, по сути дела, та ставка, которую они ранее делали на альтернативные источники энергии, себя не оправдала. Свидетельством этому были маленькие, локальные где-то, а где-то и не локальные кризисы энергетические, когда страны оказывались на грани блэкаута.