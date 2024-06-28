Пограничники сбили дрон, который летел с украинской территории вглубь Беларуси

Мир и независимость – понятия, которые в наше время приобретают особое значение на фоне происходящего совсем рядом. Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию государственной границы с Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во взаимодействии с Министерством обороны осуществляется целый комплекс мероприятий. Усилен контроль за воздушным пространством и соблюдением установленного режима для приграничной территории.