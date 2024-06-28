Пограничники сбили дрон, который летел с украинской территории вглубь Беларуси
Мир и независимость – понятия, которые в наше время приобретают особое значение на фоне происходящего совсем рядом. Белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию государственной границы с Украиной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во взаимодействии с Министерством обороны осуществляется целый комплекс мероприятий. Усилен контроль за воздушным пространством и соблюдением установленного режима для приграничной территории.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подразделений так называемого Русского добровольческого корпуса. Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета дронов на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы.
Так, накануне в Ельском районе Гомельской области пресечено нарушение воздушного пространства квадрокоптером, запущенным с территории Украины. Чтобы его посадить, применялось боевое оружие и средства подавления.
Беспилотник был принужден к посадке в 150 метрах от государственной границы. На его флеш-карте обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат вел разведку находящихся на нашей территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры. Кроме того, накануне на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.
Был обнаружен тайник, в котором находились три пластиковых контейнера. В пластиковых контейнерах – общий вес 2 килограмма – находится пластичное взрывчатое вещество.
Еще в одном контейнере было спрятано все, чтобы привести взрывчатку в действие: запалы, взрыватели, детонаторы. Также в схроне были и американские доллары. Кому предназначались эти деньги, еще предстоит выяснить.