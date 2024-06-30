Новейшие технологии и мощные «Полонезы» – насколько белорусские военные готовы к защите границы?

Южная граница для Беларуси остается источником опасности и дополнительного напряжения. Только на этой неделе от Украины мы получили несколько вполне ясных сигналов о радикализации обстановки. Так, 26 июня в Ельском районе наши силовики буквально в 150 метрах от границы принудительно посадили украинский дрон-разведчик. А накануне на том же направлении обнаружили тайник со взрывчаткой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Скопление техники ВСУ на белорусской границе – какие прогнозы дают эксперты?

Несколько лет с той стороны рубежа громко рассказывали и про минные поля вдоль украинско-белорусской границы. Сколько закопали в землю взрывоопасного железа, сложно и в тоннах представить. Но не стоит недооценивать соседа и наличие чистых троп. Наши военные точно знают: на той стороне есть и карта проходов, и коридор среди минно-взрывных заграждений. И здесь, возвращаясь к истории с тайником, невзначай проводятся аналогии.

После того как нам дали координаты, мы высчитываем с помощью программы либо вычислительных машин угол на цель.

Но наши бойцы в зеленом массиве Гомельщины тщательно всматриваются в оптику буссоли. На всякий случай. С помощью этого прибора артиллеристы корректируют огонь батарей. Такие военные синоптики с точностью определяют место выпадения «Града». Кстати, эта реактивная система залпового огня – внучка легендарной «Катюши», которая впервые дала бой в июле 1941-го под Оршой, когда фашисты напирали на Москву.

В назначенный район, то есть сюда же, выдвинулось и одно из самых мощных оружий белорусской армии. Говорят, соло «Полонеза» как траурный марш для противника. Искусство маскировки. Легкое движение руки личного состава – и машина в полной боевой. У нас на вооружении система, произведенная в кузницах отечественного военпрома, уже 8 лет. «Полонез» способен достать неприятеля на рекордном удалении. А в составе батареи РСЗО находится модуль управления, две транспортно-заряжающие машины и две пусковые установки, каждая из которых несет на себе восемь ракет класса «земля-земля». В общем и на бытовом, это надежное прикрытие границы. Дивизион РСЗО «Полонез» задействован к выполнению задач по прикрытию участков границы Беларуси. Белорусский юг на усилении. И здесь каждый выполняет свою задачу. Сверху, конечно, им виднее.

Веду разведку местности как в видео-режиме, так и в инфракрасном. Позволяю нормально управлять подразделениями, то есть в онлайн-режиме все это видно. И, соответственно, провожу оценку выдвигающегося противника. В инфракрасном спектре замаскированного противника хорошо видно так же и ночью. И радиус действия данной «птички» – до восьми километров можно ввести разведку.

Напряжение буквально витает в воздухе. Создают помехи спецы радиоэлектронной борьбы. Наши беспилотники, которые, к слову, не нарушают границ, постоянно под прицелом соседских волн. Впрочем, белорусские радиоэлектронные борцы тоже хороши. Именно они контролируют небесных залетчиков.

Андрей Северинчик, начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь. Несмотря на то, что украинские формирования испытывают проблемы со средствами противовоздушной обороны на других направлениях, отмечено скопление сил ПВО в Житомирской области. Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь дополнительно наращены силы и средства разведки. Наученные полевым опытом. Интенсивность подготовки белорусских военных спецов за последнее время значительно выросла. Впрочем, как и слаженность разных видов войск.

С обнаружением с помощью беспилотных летательных аппаратов условного противника, либо же истинного противника, мы выдвигаем либо резервы, либо же, если он находится далеко от нас, начинаем поражение его с помощью минометов либо систем реактивного залпового огня. Геополитическая амплитуда растет. Чем беспокойнее планета, тем прочнее стулья гегемонов. Но Беларусь умеет держать равновесие, ведь в руках наших защитников хрупкий мир.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Давайте просто вспомним те прогнозы, которые озвучивал глава государства. Именно такой сценарий он и прогнозировал. Если такие прогнозы были, значит, поверьте, мы к таким сценариям готовы. Лукашевич: военнослужащие ССО сделают все возможное и невозможное, чтобы защитить Беларусь.