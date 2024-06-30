Светлана Нечай назвала продукты, которые могут стать причиной ботулизма

Поговорили с замминистра здравоохранения Беларуси – главным санитарным врачом Светланой Нечай в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Последнее время один из самых нашумевших случаев – это случай заражения ботулизмом в России. А в нашей стране фиксируются случаи этого заболевания? Когда в последний раз возможно было?

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

В этом году. Случаи ботулизма регистрируются практически каждый год. В прошлом году их было 15 с 16-ю пострадавшими. Случаи, которые были зарегистрированы у нас в стране, и единичные, которые регистрируются, – это случаи, связанные с употреблением продукции домашнего производства. Либо консервация – грибы, недостаточно очищенные от земли. Либо это загрязненное мясо, засоленное, закопченное в домашних условиях, рыба. Вот это основные продукты, которые стали причиной ботулизма среди населения. Своевременно оказанная медицинская помощь не позволила довести до смертельных случаев – все закончилось благополучно.