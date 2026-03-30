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Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом

30 марта 2026 15:22
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Бюджет столицы на 2026 год один из самых крупных в стране. Речь идет о миллиардах рублей, которые идут на строительство жилья, дороги, школы, поддержку семей, развитие транспорта и благоустройство. Минск остается главным экономическим центром страны, дает серьезный вклад в ВВП, выполняет ключевые показатели развития, расширяется, строит новые районы и развивает города-спутники. При этом почти половина расходов бюджета – это социальная сфера. Значит, за сухими цифрами зарплат рабочие места, детские сады, медицина и комфорт городской жизни. О том, каким будет Минск в 2026 году, на что пойдут основные средства и как почувствуют изменения жители столицы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:
На сессии Мингорсовета утверждена программа на ближайшие пять лет социально-экономического развития Минска. Расскажите основные ее направления и приоритеты.

Социально-экономическое развитие Минска – о программе на пять лет поговорили с экспертом-2

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Основными приоритетами программы, конечно, является качество жизни населения. Качество и доступность предоставляемых ему услуг. Эта программа содержит также дальнейшее внедрение инновационных проектов, дальнейшую цифровизацию. Обеспечение всевозможных социальных мер поддержки населения. Также развитие промышленного сектора в качестве именно инновационном, которая будет содержать экспортоориентированную составляющую, импортозамещение и, конечно, инновационность. Ряд других, конечно, направлений.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Александр Евсеев # Государственная политика

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