Почему энергетика – это будущее экономики? Мнение эксперта

После Чернобыля: путь к восстановлению и развитию. Как сегодня развиваются пострадавшие регионы? Удалось ли снизить уровень радиофобии в обществе? И какую роль в экономике страны играет современная энергосистема, включая атомную?

Юлия Абухович, экономический аналитик:

С точки зрения денег, это дешевые стабильные энергоресурсы, как минимум. Стабильные – это то, чего нам сегодня не хватает. Мы можем использовать тот же, допустим, газ и другие углеводороды для производства высококачественной продукции. Нам не надо их сжигать для того, чтобы добыть тепло, энергию и так далее.

Второй момент – это развитие. Мы все время вкладываем. Мы только что говорили про высококвалифицированные кадры. Это рост. Это те люди, которые готовы повышать свою квалификацию, готовы получать образование. Мы даем новый старт нашему образованию. То, чего от нас ждут. Там же нужны не только энергетики, там нужен ряд специалистов, которые будут осуществлять свою деятельность. Это и высококлассные экономисты, я уверена. То есть это любые другие специальности, которые придут, и высококлассные юристы там тоже нужны будут, потому что это особого рода мероприятие, особого рода организация. То есть энергетика – это будущее экономики. Более того, мы принимаем новые законы, которые говорят нам о новых терминах. Майнинг, все, что касается цифровых денег, цифровых валют. Это ведь тоже энергия, ее использование позволит нам развиваться и в этом направлении.

Когда мы говорим про энергетику, давайте вспомним про санкции, нам тоже говорили: «Умрете». И что? Что говорит теперь Президент? Так, забыли. Новая реальность. И это тоже наша новая реальность. И как показал опыт, мы к ней готовы.