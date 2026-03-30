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«Необходима социальная инфраструктура» – о развитии городов-спутников поговорили с экспертом

30 марта 2026 15:26
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Бюджет столицы на 2026 год один из самых крупных в стране. Речь идет о миллиардах рублей, которые идут на строительство жилья, дороги, школы, поддержку семей, развитие транспорта и благоустройство. Минск остается главным экономическим центром страны, дает серьезный вклад в ВВП, выполняет ключевые показатели развития, расширяется, строит новые районы и развивает города-спутники. При этом почти половина расходов бюджета – это социальная сфера. Значит, за сухими цифрами зарплат рабочие места, детские сады, медицина и комфорт городской жизни. О том, каким будет Минск в 2026 году, на что пойдут основные средства и как почувствуют изменения жители столицы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:
Таким серьезным ресурсом для Минска станут города-спутники – профессиональным, кадровым и территориальным. Как будут развиваться эти направления, благодаря программе социально-экономического развития?

«Необходима социальная инфраструктура» – о развитии городов-спутников поговорили с экспертом-2

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
В настоящее время рассматривается возможность усиления эффективности использование потенциала городов-спутников. На 2026 год заложена программа строительства – два жилых дома общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Просто строительства жилья не достаточно. Необходимо транспортное сообщение. Если мы обеспечим доезд в течение 20-30 минут – в принципе, это уровень комфорта. Не каждый минчанин, который может себе позволить – сейчас некоторые добираются по самому городу Минску иногда час. Естественно, это удобство и комфорт. Необходимо обеспечить уровень и качество жизни в наших городах-спутниках такого уровня, чтобы он был для того, чтобы туда население стремилось попасть. Необходима социальная инфраструктура – это больницы, садики. Любой регион развивается в совокупности, поэтому здесь подходить стоит комплексно.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Государственная политика # Александр Евсеев

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