«Необходима социальная инфраструктура» – о развитии городов-спутников поговорили с экспертом

Бюджет столицы на 2026 год один из самых крупных в стране. Речь идет о миллиардах рублей, которые идут на строительство жилья, дороги, школы, поддержку семей, развитие транспорта и благоустройство. Минск остается главным экономическим центром страны, дает серьезный вклад в ВВП, выполняет ключевые показатели развития, расширяется, строит новые районы и развивает города-спутники. При этом почти половина расходов бюджета – это социальная сфера. Значит, за сухими цифрами зарплат рабочие места, детские сады, медицина и комфорт городской жизни. О том, каким будет Минск в 2026 году, на что пойдут основные средства и как почувствуют изменения жители столицы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Екатерина Забенько, СТВ:

Таким серьезным ресурсом для Минска станут города-спутники – профессиональным, кадровым и территориальным. Как будут развиваться эти направления, благодаря программе социально-экономического развития?