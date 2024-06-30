Три министра, посол и назначения в АП – о кадровых перестановках Президента рассказала Алёна Сырова

Уже не один месяц некоторые топовые должности в стране оставались вакантными. Но глава государства не спешил с назначениями. Ну, видимо, были на то причины. Но такая пауза еще больше подогрела интерес, а разного рода аналитики чуть ли не на картах таро гадали, к примеру, кто окажется в кресле главы Администрации Президента. И вот, тот самый кадровый день настал. Интрига разрешилась. Но эффект, кажется, превзошел ожидания даже тех самых любителей погадать на картах. Три министра, посол, не говоря уже о перестановках в политическом штабе Президента. Кадровые перестановки обсудили в эфире программы «Неделя» с политобозревателем СТВ Аленой Сыровой. Ольга Коршун, СТВ:

В четверг мы узнали о громких назначениях. Ты непосредственно присутствовала на этом совещании во Дворце Независимости. Вот Президент каждого из топов по традиции напутствует. Но, по большому счету, все, кто был на этом совещании, давно люди государственные и в определенный момент уже получали наставления на должность от Президента. К примеру, Дмитрий Крутой. Ныне глава Администрации Президента, был и послом в России, и министром экономики, и заместителем премьер-министра. То есть прошел такой большой путь и был всегда на виду.

Алена Сырова, политобозреватель СТВ:

Надо сказать, что когда Дмитрия Николаевича глава государства ровно четыре года назад назначал на должность заместителя главы Администрации Президента, Александр Григорьевич тогда четко дал понять и во всеуслышание сказал о том, что Дмитрий Николаевич очень перспективный управленец, и для того, чтобы он мог максимально эффективно работать, важно, чтобы он посмотрел на структуру госуправления с разных сторон. И вот мы видим, за 4 года он побыл и заместителем главы Администрации Президента, и был послом в России. Стратегический партнер, наш союзник, отважнейшее направление – вот какой багаж он оттуда привез. Я думаю, что он как минимум оправдал те напутствия, которые были даны 4 года назад. Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно». Читать здесь.

Алена Сырова:

Вот это как раз таки об эффективности. И Дмитрий Николаевич человек, в общем-то, молодой. И как отметил сам Президент, назначая, – это абсолютно новое поколение тех управленцев, которые есть в Беларуси, несмотря на то, что это люди с опытом. И это как раз таки в духе времени и в духе того запроса, о котором говорит Президент на Всебелорусском народном собрании, в том числе и глобально. Александр Григорьевич прямо, не скрывая, объясняет то, что грядет период смены поколений. Страна должна пройти этот период, максимально не шатаясь. Соответственно, мы уже сейчас должны видеть тех людей, которые будут принимать решения. А эти люди, в свою очередь, должны понимать, с чем им работать. Потому что молодость – это та история, когда свойственно ошибаться, свойственно иметь какой-то максимализм, но с реальностями сталкиваемся. Можно вспомнить недавнее совещание, когда факт коррупции обсуждали. И вот тогда Президент обращался к заместителю главы Администрации, который курирует экономику, – к господину Егорову. И вот это как-то так тонко звучало, что, мол, вы молодой человек, где-то либеральный – но ничего, с опытом придет.

Ольга Коршун:

Ну, такой человек государственный – это, мне кажется, из всех, кого назначал Президент, в том числе Максим Рыженков. И вот до того, как Президент открыл все карты, было много обсуждений. Кто же займет пост главы Администрации Президента, и многие делали ставку на него. Но при этом мы как-то подзабыли, что он, до того как пришел в Администрацию и до того, как пришел в НОК, работал на разных таких позициях в МИДе. И это же Министерство ему поручено сейчас, собственно, и возглавить. Что скажешь, как Президент напутствовал Максима Владимировича?

Алена Сырова:

Вообще, конечно, это было неожиданно. Абсолютно неожиданно. И, наверное, это была не очевидная для широкой общественности кандидатура. Вот для главы государства, я думаю, было как раз таки все понятно. У него есть цели. И одна из целей, о которых он говорил, – Министерство иностранных дел нуждается в том, чтобы его встряхнули. И, возможно, так внешне не скажешь, но Максим Владимирович – тот человек, который может это сделать. Как глава государства сказал, его не пошатнешь. И, в общем-то, наверное, это тот случай, когда цели, которые поставлены, вручаются и вверяются тому человеку, который может с ними действительно справиться. Времена-то грядут непростые. И дабы не допустить разговора пушками, важно, чтобы жестко и бескомпромиссно говорили дипломаты. Лукашенко: «МИД нужно приводить в чувство. Говорю открытым языком». Читать здесь. Ольга Коршун:

То, что Президент кадрами разбрасываться не любит, – это действительно правда. Наталья Петкевич – одна из тех людей, наверное, про кого мало кто думал, что она еще вернется в эту обойму. Но мы увидели ее за столом. И у Натальи Владимировны высокое назначение – она первый замглавы Администрации Президента. Как так случилось? Есть предположения?

Алена Сырова:

На самом деле, вернулась на эту должность. Да, вернулась. Наталья Владимировна – человек-легенда. Человек, о котором, наверное, знают все, кто хоть как-то следит за политической жизнью Беларуси. Ее называли в СМИ белорусской железной леди за, видимо, сильный характер и жесткую манеру управления. Жесткий управленец – это, в общем-то, хорошо для системы, но, наверное, для подчиненных это не совсем удобно. В общем-то, мне кажется… Ольга Коршун:

Но мы ищем неудобных людей.

Алена Сырова:

Мне кажется, здесь и кроется смысл. В том, что Президент вполне четко обозначил: грядут времена, когда главным критерием работы будет эффективность. Неважно – удобно, неудобно, полезно, не полезно. Главное, чтобы был результат. И, в общем-то, на это, если посмотреть, и нацелена, и отстроена полностью обновленная вертикаль политического штаба главы государства. Ольга Коршун:

Но что будет с теми людьми, кто, как бы, кажется, свои функции выполнил, свои функции сложил? Тот же Сергей Федорович Алейник, да? Возглавил МИД в сложный период, согласись. Время было непростое. И прийти на место Макея, ну, это тоже, знаешь, интересно. Алена Сырова:

Он же очень долго был в министерстве, конечно. Ольга Коршун:

Министр сельского хозяйства, опять же, возглавил министерство тоже не в самый сладкий период. Что будет с ними? Им найдут достойную работу?

Алена Сырова:

Сергей Федорович уже возглавил комиссию в Совете Республики. Вот это второе крыло нашего парламента будет осуществлять контроль за внешнеполитическим ведомством. То есть далеко он не отойдет. Что касается господина Бартоша, то его должность пока мы не знаем, но Александр Григорьевич поручил самым серьезным образом проработать и подобрать ту должность, которая позволит раскрыть его потенциал и применить его компетенции, потому что человек, в общем-то, погруженный в сферу сельского хозяйства. Точно такая же история с Леонидом Зайцем, с Михаилом Русым. Это, в общем-то, те люди, чьи имена – это уже бренд. Это те люди, которые, несмотря на то, что, возможно, не в должности, но в теме однозначно, и их взгляд со стороны, их понимание, их советы могут быть как раз таки очень полезны в данный период. Лукашенко дал поручения Шулейко и Линевичу: ваша задача – новые технологии. Читать здесь. Ольга Коршун:

Ну и новый посол у нас в России. Им стал Александр Рогожник, который до этого возглавлял Министерство промышленности. Но в отличие от того же Рыженкова, у Рогожника нет такого дипломатического опыта.

Алена Сырова:

Глава государства сказал о том, что в России одно из важнейших направлений – это как раз промышленность. Поэтому вполне логичное назначение. Что касается дипломатического опыта, то я думаю, что он приложится. А с нашим ближайшим союзником вопросов точно возникнуть не должно. Несмотря на то, что Александр Николаевич не присутствовал в зале Дворца Независимости, он был в командировке в Китае уже с новым министром промышленности, задачи стоят перед ним вполне конкретные. Впрочем, я думаю, у него будет возможность еще детально их обсудить. Но мне бы хотелось под финал нашей беседы затронуть вопрос того, что все эти назначения, возможно, для нас, для всех, кажутся неожиданными. Но для главы государства, судя по тому, как долго он их вынашивал, они вполне взвешенные и вполне понятные. Поэтому нам стоит, наверное, внимательнее присмотреться вот к этим людям и к тем, кто занимает сейчас какие-то ключевые посты, и понимать, что именно им будет поручено пройти непростой период во главе нашей страны. Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе. Читать здесь.