Луговская: Полесский радиационный заповедник был определен как объект ядерного наследия, это новая терминология

Ольга Луговская, начальник Госатомнадзора МЧС Беларуси:

Полесский радиационно-экологический заповедник – это уникальный объект. Совсем недавно были приняты документы, есть у нас такой документ: политика в области ядерной радиационной безопасности, где Полесский радиационно-экологический заповедник был определен как объект ядерного наследия. То есть это новая терминология, которая появилась у нас в законодательной сфере.

Что касается самого заповедника, наверное, для него вот эти 40 лет – это ничто. То есть скажу откровенно, если говорить про всю остальную территорию, Дмитрий Михайлович уже про это говорил, по поводу того, как шло развитие, да, для нее вот эти вот 40 лет – это период полураспада, а он для самых главных дозообразующих элементов – это цезий, стронций, у нас такие есть радионуклиды, получается, 30 лет и у одного, и у второго приблизительно. Прошел период полураспада и еще 10 лет. За это время распалась половина того, еще плюс немножко, то, что выпало на ту территорию в 1986 году.

Если мы говорили, что в 1986 году 23 % территории было загрязнено радионуклидами, то сегодня мы говорим о 16 %. Это естественный радионуклидный распад, это физика. То есть мы тут ничего не можем с этим сделать, потому что так работает природа. А вот заповедник фактически является резервуаром, аккумулятором всех остальных радионуклидов, в том числе целой цепочки трансурановых элементов. То есть что это за трансурановые? Это плутониевые элементы. Там топливные частицы высыпались. Соответственно, есть такой замечательный радионуклид, который находится тоже в цепочке трансуранов. Это америций-241. Так вот у него период полураспада порядка 400 лет. Я сейчас точно уже не помню, давно не поднимала эти данные. Это значит, что только через 400 лет распадется половина того, что выпало.

Более того, поскольку там сложная такая формула, идет нарастание этого америция, и до 2056 года его количество увеличится до 6 кюри на квадратный километр на некоторых участках. Заповедник в этом смысле представляет собой уникальную территорию, которая еще долгие-долгие годы будет спецификой такой обладать. Поэтому все, что происходит на этой территории, должно происходить, делаться исключительно исходя из соображений безопасности. Буквально год назад было принято решение, откорректировано наше законодательство, и теперь, являясь объектом ядерного наследия, заповедник получил в Госатомнадзоре лицензию в области использования атомной энергии. То есть получается у него лицензия из той же категории, что и у атомной станции. Это означает, что все действия, которые происходят на территории заповедника, должны выполняться, исходя только из соображений целесообразности и безопасности.