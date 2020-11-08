Сколько стоит один километр метро? Позволить себе это могут далеко не все города

Новости Беларуси. Такого количество фотовспышек в столичном метро не припомнят давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Соцсети минчан и гостей города (а были те, кто приехал специально на подземную экскурсию) пестрят селфи на фоне новеньких станций третьей – Зеленолужской линии метро. В пятницу, 6 ноября, по новому маршруту проехал Александр Лукашенко. А по ходу – разговор о будущем столичной подземки. Пока строим третью, впору думать о четвертой, кольцевой линии. Есть планы и по наземному метро. Новые станции метро в Беларуси всегда открывали к 7 ноября. Вот как это было Ну а пока вернемся на платформы, равных которым пока нет в столице. Многое здесь сделано впервые: от первых отечественных эскалаторов, кстати, по самому длинному из них на глубину в 32 метра спустилась моя коллега Яна Шипко, до системы горизонтального лифта и новеньких штадлеров – ислючительно эти белорусско-швейцарские красавцы будут обслужить пассажиров третьей ветки.

Георгий Ткач, главный инженер службы движения минского метрополитена:

Готовились долго, момент очень ответственный, праздничный. Для метрополитеновцев открытие даже новой станции – это большой праздник, а новой линии – тем более.

Зеленолужскую или попросту «зеленую» линию начали строить в феврале 2014-го. Чтобы проложить ветку задуманным маршрутом, инженерам пришлось обойти немало сложностей. В районе вокзала тоннель прокладывали под железнодорожными путями. Ускорились строители, когда в 2016-м заработала «Алеся». По традиции тоннелепроходческим щитам дают женские имена, хотя работа у них еще какая тяжелая.

Собрали «Алесю» по заказу во Франции, комплекс обошелся нам почти в 12 миллионов долларов. «Алеся» пробурила 1 600 метров и в разы увеличила темпы строительства. Александр Лукашенко в метро: хочу поблагодарить за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их облик Но вызов метростроевцам бросали не только технологические препятствия. Скорее, нехватка средств. Один километр метро – 80 миллионов долларов. Но даже в непростые периоды работы замедлялись, но не останавливались. Такой необходимый и любимый транспорт для динамичной жизни мегаполисов – дорогое удовольствие. Позволить себе развивать его могут далеко не все города. В Беларуси на этот счет было принципиальное решение.

Александр Лукашенко стал первым пассажиром дебютного торжественного рейса. «Очень нравится, можно на работу будет ездить потом». Александр Лукашенко оценил четыре новые станции метро Первые четыре станции – это шесть минут хода. Перегоны небольшие, от «Площади Франтишка Богушевича» до «Юбилейной» всего 930 метров. Это современный тренд: чем плотнее сеть метро, тем выше качество жизни. Сегодня люди настолько привыкли к динамике и комфорту этого транспорта, что в современном городе все хотят жить вблизи станций.

У Президента теперь есть персональный проездной на 20 поездок. С правом продления. 20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?

В первый же день работы новой линии за жетонами выстроились очереди. Двери открылись для пассажиров ровно в 12:30. И, несмотря на выходной день, платформы новеньких станций сразу же заполнились словно в час пик. Открытие третьей линии метро. Как это было и что говорят первые пассажиры?

Яна Шипко, корреспондент:

Столько одновременно снимающих на смартфоны людей обычно увидишь разве что на рок-концерте или в музее. Хотя станции и правда как произведение искусства. Многие первые пассажиры спустились в подземку не для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, а просто на экскурсию. «Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро? Соцсети тут же заполонили посты и сториз с обзорами.

В общем, третья линия метро мне очень понравилась. Она просто обалденная. Это видео юный блогер спешил смонтировать в тот же день. Ради такого события приехал на новую линию с другого конца города.

Тут такой современный стиль достаточно, мне нравятся сами поезда и так далее. То есть все сделано так по-современному, что это, кажется, будущее какое-то прямо.

Яна Шипко:

У каждой станции на новой линии свои особенности. Эта, например, «Юбилейная» – самая глубокая для всей столичной подземки, 32 метра. Эскалатор составляет 190 ступенек. Вот что видит машинист метро. Кадры прямо из кабины

Здесь, кстати, можно сделать пересадку на «Фрунзенскую». Еще одна узловая станция, «Вокзальная», самая широкая – 16 метров. С «Площадью Ленина» ее соединяют переходы с движущимися дорожками – травалаторами. Очень удобно для пассажиров с чемоданами.

На каждой станции неповторимый дизайн, стильный и с национальным колоритом. Кованая вытинанка на «Ковальской Слободе».

Скульптура со строками поэта на «Площади Франтишка Богушевича».

Георгий Георгиевич работает в метро пришел 20 лет назад. Сдавал многие станции, но четыре новые – самые высокотехнологичные.

Выход на рельсы защищен стеклянными дверями, которые синхронно открываются вместе с поездом, а все оборудование автоматизировано.

Георгий Ткач:

Таких дверей в метрополитенах ассоциации «Метро», которая включает страны СНГ, нет нигде, кроме Петербурга, где две такие станции. Такая система обеспечит безопасность пассажиров, которые находятся на платформе.

Сейчас минское метро – это 42 километра и 33 станции. Самый надежный и быстрый транспорт в городской среде. И это только начало. По проекту у третьей линии всего 14 станций, в слуцком направлении уже строятся новые. В перспективе и четвертая – кольцевая. По планам впервые у минской подземки появится и участок над землей.