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«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?

07 ноября 2020 12:04
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Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки стали доступны для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
«Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – 6 ноября их торжественно открыли с участием Президента. Как отмечалось, при строительстве были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность. Это уже успела оценить съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Яна Шипко поделилась впечатлениями. 

«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?-1

Яна Шипко, корреспондент:
Мы сейчас находимся на станции метро «Вокзальная». Она одна из крупнейших на новой линии, пересадочная. И метро открыло свои двери – новая линия – всего час назад. А сейчас здесь, несмотря на то, что это суббота, так многолюдно, словно в час пик.

Те, кто живет в районе новых станций, спустились в минскую поздемку, чтобы присмотреться к новым маршрутам – теперь добираться из дома на работу и обратно им будет значительно комфортнее и быстрее. Многие же в выходной день – те, кто с нетерпением ожидал открытия новых станций метро, пришли, как на экскурсию. Они на самом деле впечатляют.

Первые пассажиры рассказали о своих впечатлениях.

«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?-4

Мы вообще специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми пассажирами и проехаться на поезде. Специально спустились, чтобы посмотреть первые три станции, проработать новые маршруты, просчитать, насколько они нам сократят время доставки до рабочих мест, до школы, до каких-то спортивных секций. Очень крутое первое впечатление, особенная система безопасности, которая как в метро лучших столиц мира.

«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?-7

Ой, красота неописуемая! Мы так довольны за страну, за все, чтобы был мир и покой. Как будто мы попали в сказку!

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# Минское метро # общество # Яна Шипко # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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