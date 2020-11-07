«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?
Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки стали доступны для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
«Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» – 6 ноября их торжественно открыли с участием Президента. Как отмечалось, при строительстве были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность. Это уже успела оценить съемочная группа СТВ. Наш корреспондент Яна Шипко поделилась впечатлениями.
Яна Шипко, корреспондент:
Мы сейчас находимся на станции метро «Вокзальная». Она одна из крупнейших на новой линии, пересадочная. И метро открыло свои двери – новая линия – всего час назад. А сейчас здесь, несмотря на то, что это суббота, так многолюдно, словно в час пик.
Те, кто живет в районе новых станций, спустились в минскую поздемку, чтобы присмотреться к новым маршрутам – теперь добираться из дома на работу и обратно им будет значительно комфортнее и быстрее. Многие же в выходной день – те, кто с нетерпением ожидал открытия новых станций метро, пришли, как на экскурсию. Они на самом деле впечатляют.
Первые пассажиры рассказали о своих впечатлениях.
Мы вообще специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми пассажирами и проехаться на поезде. Специально спустились, чтобы посмотреть первые три станции, проработать новые маршруты, просчитать, насколько они нам сократят время доставки до рабочих мест, до школы, до каких-то спортивных секций. Очень крутое первое впечатление, особенная система безопасности, которая как в метро лучших столиц мира.