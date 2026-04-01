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В Витебске прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов-врачей

01 апреля 2026 06:56
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18 молодых врачей Витебского региона показали знания и практические навыки на областном конкурсе профессионального мастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов-врачей-2

Мероприятие инициировано Министерством здравоохранения, а оценивали участников ведущие специалисты медицинских учреждений области. Соревнования прошли на базе симуляционного центра Витебского государственного медицинского университета – образовательной площадки, где можно оттачивать навыки: от элементарных манипуляций до сложных хирургических и эндоскопических вмешательств.

В Витебске прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов-врачей-4

Виктор Редненко, начальник симуляционно-аттестационного центра ВГМУ:
Симуляционная аттестация позволяет реально показать владение, уровень компетенции специалиста, определить это можно очень объективно. У нас есть объективные критерии для этого. Кто займет первое, второе, третье место, может быть, это не так и важно, но каждый специалист, я думаю, продемонстрирует тот уровень компетенции, который позволит им оказать помощь пациенту.

В Витебске прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов-врачей-6

Наталья Болтрушевич, заместитель главного врача по идеологической работе Витебской городской центральной поликлиники:
Продемонстрировать, во-первых, что наша молодежь очень компетентна, что первые годы, которые они провели в практическом здравоохранении, не были напрасными, они набрались у своих опытных наставников уже мастерства, и далее они должны понимать, что это смысл жизни.

Участникам предстояло справиться с заданиями, максимально приближенными к реальной врачебной практике: определить группу крови, поставить диагноз по рентгеновскому снимку, выбрать тактику лечения, оказать первую помощь при анафилаксии, правильно наложить жгут и провести сердечно-легочную реанимацию.

В Витебске прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов-врачей-8

Мария Григорьева, врач ультразвуковой диагностики Полоцкой центральной городской больницы №1:
Я сама выходец из Гомельского медицинского университета, и я прониклась в эту атмосферу студенчества. Сложности возникли именно с рентгеновским снимком, потому что немножечко как бы не тот профиль. Понравилась, конечно, лабораторная диагностика, интересно было вспомнить, как это поработать.

В Витебске прошел областной этап конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов-врачей-10

Станислав Неверовский, врач-онколог-хирург Витебского областного клинического онкологического диспансера:
Подготовка была очень серьезная, потому что все-таки нужно защищать честь своего учреждения в здравоохранении, честь своей специальности. Это возможность пообщаться с другими коллегами своими, получить новый опыт, пообщаться со старшими коллегами.

Врачи серьезно готовились к испытаниям – буквально штудировали специальную литературу и, как они шутят, вновь ощутили атмосферу студенчества.

# Медицина

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