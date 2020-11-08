Вот что видит машинист метро. Кадры прямо из кабины

Новости Беларуси. Такого количество фотовспышек в столичном метро не припомнят давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Соцсети минчан и гостей города (а были те, кто приехал cпециально на подземную экскурсию) пестрят селфи на фоне новеньких станций третьей, Зеленолужской линии метро. В пятницу, 6 ноября, по новому маршруту проехал Александр Лукашенко. По ходу – разговор о будущем столичной подземки: пока строим третью, впору думать о четвертой, кольцевой линии. Есть планы и по наземному метро.

«Очень нравится, можно на работу будет ездить потом». Александр Лукашенко оценил четыре новые станции метро

Игорь Позняк, СТВ:

Ну, а пока вернемся на платформы, равных которым пока нет в столице. Многое здесь сделано впервые: от первых отечественных эскалаторов (кстати, по самому длинному из них на глубину в 32 метра спустилась наша коллега Яна Шипко), до системы горизонтального лифта и новеньких штадлеров – исключительно эти белорусско-швейцарские красавцы будут обслужить пассажиров третьей ветки.