Вот что видит машинист метро. Кадры прямо из кабины
Новости Беларуси. Такого количество фотовспышек в столичном метро не припомнят давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Соцсети минчан и гостей города (а были те, кто приехал cпециально на подземную экскурсию) пестрят селфи на фоне новеньких станций третьей, Зеленолужской линии метро. В пятницу, 6 ноября, по новому маршруту проехал Александр Лукашенко. По ходу – разговор о будущем столичной подземки: пока строим третью, впору думать о четвертой, кольцевой линии. Есть планы и по наземному метро.
«Очень нравится, можно на работу будет ездить потом». Александр Лукашенко оценил четыре новые станции метро
Игорь Позняк, СТВ:
Ну, а пока вернемся на платформы, равных которым пока нет в столице. Многое здесь сделано впервые: от первых отечественных эскалаторов (кстати, по самому длинному из них на глубину в 32 метра спустилась наша коллега Яна Шипко), до системы горизонтального лифта и новеньких штадлеров – исключительно эти белорусско-швейцарские красавцы будут обслужить пассажиров третьей ветки.
Непривычно пустые платформы и поезда. Среди пассажиров пока только работники Метрополитена. Меньше часа до открытия новой линии.
«Специально вышли в 12.30, чтобы стать первыми». Что говорят пассажиры третьей линии минского метро?
Яна Шипко, корреспондент:
Больше всего ждала увидеть свет в конце тоннеля, как машинисты поездов метро. Но, вопреки стереотипам, он полностью осветленный.
Поезда курсируют в рабочем ритме. Такая обкатка шла больше месяца. Считанные минуты, состав заполнят первые пассажиры и находиться в кабине машиниста будет запрещено: работа требует повышенной концентрации внимания.
Яна Шипко:
Попасть в кабину машиниста поезда метро – практически как к пилоту самолета, да и в управлении есть схожести. Здесь, например, в новых поездах Штадлера, существует функция автоведения.
Для новой линии – штадлеровские четырехвагонные поезда. Их создавали специально для минского метро по индивидуальным габаритам. Предусмотрели множество нюансов для комфорта пассажиров: USB-порты для зарядки гаджетов, кондиционеры и, что очень важно, специальные удобные площадки для инвалидных колясок. Камеры наблюдения внутри и снаружи – по ним машинист следит за безопасностью своих пассажиров.
– Чем вам нравится новая линия?
– Все новое, много очень современного оборудования. Но время покажет.
«Очень современная система». Почему третья линия минского метро – самая безопасная и комфортная?
Открытие третьей линии – долгожданное. Например, вблизи новой станции «Ковальская Слобода» активно растет микрорайон «Минск Мир», так что разгрузка городу нужна. С каждым годом пассажиропоток столичной подземки растет. Ежедневно метро пользуются до 800 тысяч пассажиров.