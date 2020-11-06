«Очень нравится, можно на работу будет ездить потом». Александр Лукашенко оценил четыре новые станции метро

Новости Беларуси. Открытие третьей ветки столичного метро станет важной вехой в развитии Минска и жизни самих минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия новых станций метрополитена. Их пока четыре, и Президент заглянул на каждую. Одна из новеньких платформ стала еще и площадкой для серьезного разговора.

Здесь говорили уже не только о развитии столичного транспорта. Речь шла и о предстоящем открытии Белорусской АЭС, и о социальной поддержке людей. Ксения Худолей обо всем по порядку.

Похвала Президента полностью оправдана качеством работы строителей, более 5 000 специалистов разных отраслей. Результат впечатляет: все процессы в новой подземке высокотехнологичны, поезда нового поколения имеют интеллектуальную систему управления. Оплата проезда, пожарная безопасность и защитные ограждения – все по последнему писку метростроительной моды. Такой подарок минской логистике горожане должны оценить.

Красная лента и символический ключ в руках главы государства – очередное подтверждение упорства и трудолюбия белорусского народа. Третьей линии метро быть.

– Разрешите вам вручить ключ от новых четырех станций. Есть люди, которые здесь присутствуют, помнят ваши слова. Огромное спасибо за оценку.

– Куда мне этот ключ?

– А вот этому человеку, он будет эксплуатировать.

– А я думал во Дворец Независимости забрать, там положить. Ну, вы копию сделайте, чтобы я там оставил.

Электросостав первого торжественного рейса глава государства оценил высоко. В передовом «Штадлере» значительно снижены шумы, салоны и кабина машиниста под климат-контролем, для пассажиров – интерактивные оповещения.

Президент не пропустил в маршруте ни одной станции, оценил комфорт, технологичность и дизайн.

– Очень нравится, можно на работу будет ездить потом, когда на север пойдет метро.

– Самый удобный транспорт и самый быстрый.

– Очень, очень хорошо. Укомплектована новая ветка с умом: подъемники, эскалаторы, техника и материалы отделки белорусского производства.

– Мы впервые на этих станциях сделали наш, белорусский эскалатор.

– Хорошо, что эскалаторы сделали свои, потому что их использовать везде надо. Они надежные?

– Надежные. Уже обкатывали их, и под нагрузкой 48 часов. Прошли все испытания, будем дальше работать по совершенствованию.

– Это молодцы.

Общая протяженность всей Зеленолужской линии на карте минского метро – более 17 километров. Работы много, да и медлить нельзя. Но все же в силах наших строителей Президент не усомнился. Перед глазами жителей Минска (да и всей страны) показательный пример трудолюбия и ответственности – главного ресурса белорусской экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда бываю в других странах, я начинаю сравнивать. Вот они: а, вот нам это. Мы же все производим, все – от продуктов питания до инфраструктурных объектов. Строить умеем дороги. И они: вот это нам, это. У них же нет специалистов, ни черта нет. Я думаю, что все-таки лучше для страны – то, что у нее углеводородов море, или то, что они умеют все делать. Я на этот вопрос не ответил в их пользу. Мне кажется, если ты умеешь это все делать, в этом будущее. Углеводороды уйдут. Атомные станции, ветряки и прочее, солнечная энергия – энергию мы найдем, человечество к этому идет. А вот компетенция, мозги – это главное.

Километр метро стоил Минску около 80 миллионов долларов. Для сравнения (по данным одного из исследовательских центров), США километр подземки обходится приблизительно в 4 миллиарда, Германии – 250 миллионов, 230 – Франции и около 180 – России.

При этом упрекнуть в качественном недовесе белорусский метрострой кто-то сможет едва ли: все европейские «важно» учтены. Это Wi-Fi на станциях и в переходах, безбарьерная среда, экологичные материалы, оплата проезда любым удобным способом.