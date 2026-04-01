Государственный долг Германии достиг рекордной отметки: по данным Немецкого федерального банка, он вырос на 144 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соотношение госдолга к ВВП достигло 63 %, что превышает европейский лимит. Такой показатель фиксируется уже шестой год подряд. Эксперты объясняют ситуацию высокими расходами последних лет, в том числе затратами на борьбу с пандемией, преодолением последствий энергетического кризиса, а также инвестициями в оборону и инфраструктуру. Экономисты прогнозируют дальнейший рост госдолга.