Новые станции метро в Беларуси всегда открывали к 7 ноября. Вот как это было
Новости Беларуси. Такого количество фотовспышек в столичном метро не припомнят давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Соцсети минчан и гостей города (а были те, кто приехал специально на подземную экскурсию) пестрят селфи на фоне новеньких станций третьей – Зеленолужской линии метро.
Александр Лукашенко: была идея в середине 90-х прекратить в Минске существование метрополитена
В пятницу, 6 ноября, по новому маршруту проехал Александр Лукашенко. По ходу – разговор о будущем столичной подземки. Пока строим третью, впору думать о четвертой, кольцевой линии. Есть планы и по наземному метро.
Метро Минску не хватало уже в 1960-х: автомобилизация росла и минчане узнали, что такое пробки. Но по негласному правилу такой привилегией как метрополитен в Советском Союзе обладали только города-миллионники. Долгожданный миллионный житель в белорусской столице родился в 1972-м.
Годы проектирования, и в 1977-м, наконец, была забита первая свая на будущей станции «Парк Челюскинцев».
На целых три года главный проспект был закрыт для движения. Уже тогда закладывалась школа белорусского метростроя, которую удалось сохранить и по сей день.
Белорусские инженеры получили колоссальный опыт и нашли немало оригинальных решений – чего стоит только форсирование Свислочи всего за 12 дней.
Семь лет спустя открылись восемь станций первой линии. В это время уже велось строительство второй ветки. Ее открыли 20 лет назад.
Метро – прежде всего скорость. Вдвое быстрее, чем автобус или троллейбус промчит вас голубой экспресс под землей.
Вот что видит машинист метро. Кадры прямо из кабины
Прирастала новыми станциями столичная подземка уже в истории суверенной Беларуси. Интересно, что открывали их по традиции к 7 ноября. В 1997-м – «Партизанскую» и «Автозаводскую», в 2005-м в этот день заработали «Молодежная», «Спортивная» и «Каменная Горка». А к 90-летию Октябрьской Революции минчане получили в подарок «Борисовский тракт» и «Уручье».
В 2020 году праздник отмечен новой вехой истории минской подземки. На карте метрополитена появилась третья линия.