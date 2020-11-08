Новые станции метро в Беларуси всегда открывали к 7 ноября. Вот как это было

Новости Беларуси. Такого количество фотовспышек в столичном метро не припомнят давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Соцсети минчан и гостей города (а были те, кто приехал специально на подземную экскурсию) пестрят селфи на фоне новеньких станций третьей – Зеленолужской линии метро.

Александр Лукашенко: была идея в середине 90-х прекратить в Минске существование метрополитена

В пятницу, 6 ноября, по новому маршруту проехал Александр Лукашенко. По ходу – разговор о будущем столичной подземки. Пока строим третью, впору думать о четвертой, кольцевой линии. Есть планы и по наземному метро.