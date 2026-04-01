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В Чехии зафиксирован антирекорд рождаемости за всю историю наблюдений

01 апреля 2026 07:17
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В Чехии уровень рождаемости опустился до показателей XVIII века: в 2025 году на свет появилось всего около 80 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии зафиксирован антирекорд рождаемости за всю историю наблюдений-2

Статистика фиксирует сокращение числа новорожденных и заключенных браков на фоне роста смертности и количества разводов. Рождаемость снижается уже четвертый год подряд. При этом общая численность населения страны все же выросла, но исключительно за счет притока мигрантов из-за рубежа. По оценкам экспертов, Чехия уже зависит от иностранной рабочей силы, и в перспективе эта потребность будет только увеличиваться.

# Чехия

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