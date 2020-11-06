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20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?

06 ноября 2020 17:09
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Новости Беларуси. Ехать зайцем первому пассажиру не пристало. На входе новой станции метро Александра Лукашенко встречали с подарком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?-1

20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?-3

Пусть скромный (на 20 поездок), зато именной проездной Президент принял с улыбкой.

20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?-6

– Спасибо. Ты мне скажи, это я могу в любой момент прийти, и вот по этому, или только сегодня?
– Нет, в любой.
– В любой момент могу прийти и поехать.

20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?-9

– 20 поездок.
– Сколько?

20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?-12

– 20, но можно продлить. 
– Да? Спасибо. Хватит!

# Минское метро # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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