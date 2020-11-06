20 поездок, но можно продлять. Как Александр Лукашенко отреагировал на подарок от минского метро?

Новости Беларуси. Ехать зайцем первому пассажиру не пристало. На входе новой станции метро Александра Лукашенко встречали с подарком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ехать зайцем первому пассажиру не пристало. На входе новой станции метро Александра Лукашенко встречали с подарком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пусть скромный (на 20 поездок), зато именной проездной Президент принял с улыбкой.
– Спасибо. Ты мне скажи, это я могу в любой момент прийти, и вот по этому, или только сегодня?
– Нет, в любой.
– В любой момент могу прийти и поехать.
– 20 поездок.
– Сколько?
– 20, но можно продлить.
– Да? Спасибо. Хватит!