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Сенатор Волошин о возможной передаче ЯО Киеву: несет угрозу всему миру

01 апреля 2026 07:03
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Сенатор Волошин о возможной передаче ЯО Киеву: несет угрозу всему миру-0

Потенциальная передача ядерного оружия Украине является угрозой не только РФ, но и всему миру, пишет ТАСС.

Владимир Зеленский требует ЯО как гарантию безопасности для Киева.

Сенатор России от ДНР Александр Волошин акцентировал внимание, что в случае передачи ЯО государству, находящемуся в состоянии вооруженного конфликта, будет нарушена вся архитектура международной безопасности и произойдет фактическое демонтирование режима нераспространения. Причем передача ЯО Киеву будет нести угрозу не РФ, а всем странам мира. «Мы знаем, сколько стран уже атаковала Украина в форме терактов или атак дронами, начиная с 2022», – напомнил он.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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