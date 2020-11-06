Александр Лукашенко в метро: хочу поблагодарить за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их облик

Новости Беларуси. «Ковальская Слобода» – станция, с которой 7 ноября начался отсчет пассажирской истории Зеленолужской линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За строительство первой очереди взялись в 2014 году. Проект большой: только первый этап протяженностью более 4 километров. Это перегонные тоннели, пересадочные узлы и соединительные ветки.

На перроне Президента 6 ноября встречали те, кто приложил руку к созданию линии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто проектировал и строил этот объект, за скорость исполнения, за качество работы и соответствие современным стандартам, за эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный в их внешний облик. Это хочу отметить отдельно.

Когда-то я требовал от метростроевцев, десяток лет назад, чтобы мы под землей не создавали музеи. Это очень дорого. Мы и так платим по 80 миллионов долларов за каждый километр проходки, если в целом взять отделку и проходку. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы. Отдельно отмечу безопасность третьей линии. Она оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. Все сделано с заботой о пассажирах.

Более 3 000 человек были задействованы на строительстве первой очереди. Всем спасибо, кто строил. Вы настоящие созидатели, ибо вы трудитесь во благо людей. Может быть, не все сегодня это оценят, но пройдет еще немного времени, и все это по достоинству оценят.