Николай Радоман: если что-то не поменяется, строительство на селе со временем начнёт уменьшаться

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:

Вы знаете, мы построили сейчас восьмиквартирный дом, он стоит приблизительно миллион. Дом восьмиквартирный, там двух-, трехкомнатные квартиры. Вот это 120-130 тысяч стоит построить.

Конечно, хочется сказать, что если раньше за счет программы строительства на селе было практически 100 % финансирование кредитования, сегодня это все дело урезается. И не все предприятия могут, допустим, вложить определенные свои деньги, оборотные средства в строительство на селе. Поэтому, если что-то не поменяется в отношении на сегодняшний день, поверьте, что строительство на селе со временем начнет заглухать. Оно начнет уменьшаться, потому что сегодня слабенькие предприятия, они просто не смогут строить. У них сразу возникнут проблемы с кадрами: старые уходят на пенсию, молодые приходят, жилье не могут ждать, и могут возникнуть проблемы.