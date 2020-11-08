Николай Радоман: если что-то не поменяется, строительство на селе со временем начнёт уменьшаться

Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
Сколько стоит построить дом в деревне?
Председатель агрокомбината «Снов» Николай Радоман стал гостем программы «В людях».
Вадим Щеглов:
Сколько стоит построить дом в деревне?
Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:
Вы знаете, мы построили сейчас восьмиквартирный дом, он стоит приблизительно миллион. Дом восьмиквартирный, там двух-, трехкомнатные квартиры. Вот это 120-130 тысяч стоит построить.
Конечно, хочется сказать, что если раньше за счет программы строительства на селе было практически 100 % финансирование кредитования, сегодня это все дело урезается. И не все предприятия могут, допустим, вложить определенные свои деньги, оборотные средства в строительство на селе. Поэтому, если что-то не поменяется в отношении на сегодняшний день, поверьте, что строительство на селе со временем начнет заглухать. Оно начнет уменьшаться, потому что сегодня слабенькие предприятия, они просто не смогут строить. У них сразу возникнут проблемы с кадрами: старые уходят на пенсию, молодые приходят, жилье не могут ждать, и могут возникнуть проблемы.
Те хозяйства, которые находятся на плаву, имеют оборотные средства, допустим, как наше хозяйство – я строил и буду строить. Но надо обратить на это внимание нашему правительству, именно на более полное финансирование за счет кредитных ресурсов.
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