Новости по тегу #Сергей Пищов

Студентами вузов стали 46 тысяч 700 человек. Причем большая часть первокурсников – а это 32 тысячи – будут получать высшее образование совершенно бесплатно.
В Беларуси подвели итоги вступительной кампании.
«Более 140 профессий на наших ведущих предприятиях, студенты старших курсов могут официально трудоустроиться».
Талантливых ребят выявляют в том числе на олимпиадах: в 2026 году в них приняли участие около полумиллиона детей и подростков. По итогам отборов лучшие школьники представят Беларусь на международных интеллектуальных состязаниях по семи предметам.
Государство поддерживает одаренных молодых людей. В 2026 году стартует новый Республиканский конкурс «Учащийся года» для студентов колледжей, также традиционно будут определены лучшие курсанты и студенты.
Что нового в целевом наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей?
Это не только выпускники 11-х классов, это и ребята 10-х классов, и 9-классники.
«Подготовка специалистов за счет средств республиканского бюджета не нова для наших учреждений высшего образования».
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Новшества предусматривают смягчение некоторых условий для абитуриентов с особыми индивидуальными потребностями.
Предварительные итоги подвели Минске. 100-балльники есть почти по всем предметам. В том числе, много по математике
Площадка станет центром притяжения для школьников, студентов, выпускников, а также всех, кто находится на пороге выбора своего профессионального пути.
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