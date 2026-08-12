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Новости по тегу #Сергей Пищов

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси
12 августа 2026 10:45

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси

Минобразования: каждое четвертое место в вузах Беларуси – инженерное
11 августа 2026 06:29

Минобразования: каждое четвертое место в вузах Беларуси – инженерное

Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования
10 августа 2026 18:21

Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования

В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей
24 апреля 2026 06:46

В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей

Школьники из Беларуси примут участие в международных олимпиадах по 7 предметам
08 апреля 2026 07:27

Школьники из Беларуси примут участие в международных олимпиадах по 7 предметам

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты
23 марта 2026 18:53

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты

Более 70 тыс. школьников посетили единый день открытых дверей в белорусских вузах
23 марта 2026 16:45

Более 70 тыс. школьников посетили единый день открытых дверей в белорусских вузах

Почему в белорусских медвузах перестанут обучать на платной основе? Объяснили в Минобразования
23 марта 2026 16:23

Почему в белорусских медвузах перестанут обучать на платной основе? Объяснили в Минобразования

В Беларуси скорректировали правила целевой подготовки специалистов
17 марта 2026 17:13

В Беларуси скорректировали правила целевой подготовки специалистов

В Беларуси изменились правила проведения ЦТ – рассказываем о новшествах
06 марта 2026 11:03

В Беларуси изменились правила проведения ЦТ – рассказываем о новшествах

Свыше 240 тыс. бланков ответов зарегистрировано на первом этапе РТ
14 февраля 2026 08:21

Свыше 240 тыс. бланков ответов зарегистрировано на первом этапе РТ

12 февраля в Минске откроется специализированная выставка «Образование и карьера»
09 февраля 2026 13:56

12 февраля в Минске откроется специализированная выставка «Образование и карьера»