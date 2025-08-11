Куда обращаться, чтобы получить арендное жильё – алгоритм действий рассказал специалист

Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Эти люди своими руками создают облик нашей страны, обеспечивают ее развитие и процветание. Строительная сфера является одной из ключевых для экономики Беларуси. Работники обеспечивают строительство жилья, объектов промышленности и социальной инфраструктуры. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Юлия Алексеюк, ведущая:

Есть еще такая возможность, как арендное жилье для нуждающихся. На каких условиях жители Минска могут воспользоваться этой возможностью?

Вадим Пичиц, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиционный Мингорисполкома:

Да, совершенно верно. Для этого просто надо обратиться с соответствующим заявлением в службу «Одно окно» соответствующей администрации района, где имеются свободные жилые помещения. Узнать о наличии таких свободных помещений можно на официальных сайтах администраций районов, а также на официальном сайте Минского горисполкома. Такие заявления будут рассматриваться районами в порядке постановки гражданина на учет. Если поступает заявление от гражданина, который не стоит на учете, при отсутствии заявления от граждан, стоящих на учете, такое арендное жилье может быть предоставлено данным гражданам. Также, согласно Указу № 38, есть возможность получить арендное жилье без ремонта. Условия простые – человек делает на определенную смету ремонт в жилом помещении. На данную сумму у него не вычитается плата за арендное жилое помещение. Юлия Алексеюк:

Речь идет о новых квартирах или тех, в которых кто-то проживал ранее?