Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»

Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура. О главных законотворческих темах дня в материале Оксаны Семашко.

Проект закона «О Всебелорусском народном собрании» принят – законотворцам удалось довести документ до совершенства. ВНС – передовая, современная форма народовластия. Делегатами собрания станут представители власти и люди из различных сфер со всей страны. Существенно вмешиваться в работу организаций и объединений они не будут. Только в исключительных случаях.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Принимая вот этот закон, мы придаем ему статус государственного органа, высшего органа народовластия (подробности здесь).

Аналогичные посылы заложены и в проект закона «Об изменении Избирательного кодекса». В числе новаций – расширение категорий граждан, имеющих право принимать участие в голосовании, порядок избрания делегатов ВНС, изменение порядков формирования Центральной избирательной комиссии и выборов в Совет Республики.