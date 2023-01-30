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Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»

30 января 2023 20:07
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Новости Беларуси. Проект Закона «О Всебелорусском народном собрании» принят на заседании десятой сессии Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на повестке было 13 вопросов. Говорили о том, как сохранить мир и порядок внутри страны, несмотря на вызовы и угрозы с внешнего контура.  

О главных законотворческих темах дня в материале Оксаны Семашко.  

Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»-1

Проект закона «О Всебелорусском народном собрании» принят – законотворцам удалось довести документ до совершенства. ВНС – передовая, современная форма народовластия. Делегатами собрания станут представители власти и люди из различных сфер со всей страны. Существенно вмешиваться в работу организаций и объединений они не будут. Только в исключительных случаях.  

Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Принимая вот этот закон, мы придаем ему статус государственного органа, высшего органа народовластия (подробности здесь).  

Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»-7

Аналогичные посылы заложены и в проект закона «Об изменении Избирательного кодекса». В числе новаций – расширение категорий граждан, имеющих право принимать участие в голосовании, порядок избрания делегатов ВНС, изменение порядков формирования Центральной избирательной комиссии и выборов в Совет Республики.  

Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»-10

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Те вещи, связанные с интегрированием Всебелорусского народного собрания в политическую систему нашей страны, с привлечением представителей гражданского общества в принятие стратегических вопросов общественно-политического, социально-экономического развития, они сегодня процедурно, детально регламентированы именно в проекте закона «Об изменении Избирательного кодекса». То есть мы уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти, начиная от местных Советов депутатов первичного уровня до Всебелорусского народного собрания.  

Сивец: «Уже пошагово понимаем, какой будет механизм избрания всех представительных органов власти»-13

Также в Совете Республики рассмотрели кадровые вопросы. Заместителем председателя избран Валерий Бельский. Он один из ведущих специалистов в банковско-финансовой и сфере экономического развития страны.  

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# Закон # общество # Оксана Семашко # Наталья Кочанова # Сергей Сивец # Валерий Бельский # Фотофакт

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