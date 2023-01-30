«Вашему вниманию – тёлка, полученная путём трансплантации эмбрионов». В Беларуси разводят коров «из пробирки»

ЭКО и суррогатное материнство для коров. На выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» был представлен уникальный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые Гродненского аграрного университета выращивают эмбрионы телят в пробирках, тем самым помогают сельхозпредприятиям создавать племенные стада. Биотехнологическая лаборатория вуза не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Нашему корреспонденту Галине Буро уже удалось подержать в руках эмбрион и познакомиться на ферме с 6-месячным теленком «из пробирки».

Это у нас криобанк, здесь у нас хранятся замороженные эмбрионы.

Телята из пробирки – здесь это не фантастика, а ежедневный труд. Для репродукции используют два метода: in vivo и in vitro. В первом случае коров пять дней стимулируют гормональными препаратами для роста яйцеклеток, производят их забор, в лаборатории искусственно оплодотворяют семенным материалом быка и выращивают эмбрионов, которых потом подсадят сразу нескольким коровам – суррогатным мамам. В методе in vitro работают с яичниками уже списанной буренки – они активны в течение суток. По сути, технология ЭКО для коров точно такая же, как и для людей. Только подход у ученых авторский. Лаборатория по репродукции Гродненского аграрного университета не имеет аналогов в СНГ.

Татьяна Драгун, младший научный сотрудник лаборатории по репродукции сельскохозяйственных животных ГГАУ:

Прокалывается стенка фолликула и происходит трансвагинальная аспирация ооцитов. К лучшим мамам мы подбираем лучших пап. У нас есть оборудование, которое позволяет делать полный цикл исследований. Для каждого этапа у нас есть разработанные собственные среды. Это является основным этапом технологии, без этих сред у нас ничего бы не получилось.

Эти среды – ноу-хау вуза. Они не уступают зарубежным аналогам, а себестоимость в десятки раз ниже. К тому же, в условиях санкций, лаборатория не зависит от поставщиков. В этих средах выход эмбрионов – 40 %, в то время как среднемировой показатель – лишь 18 %.

Галина Буро, корреспондент:

В этой пробирке находится 4-дневный эмбрион, и уже на этом этапе в лаборатории могут провести ДНК-анализ. Определяют пол эмбриона, подтверждают его происхождение и выявляют генетические заболевания. Чтобы в дальнейшем в работу шли только лучшие эмбрионы.

Гродненские ученые уже ставят свои рекорды: за одну стимуляцию получили 40 эмбрионов. А эффективность их приживаемости у коров 52 %. Для сравнения, в России этот показатель – 30 %. Потому российские ученые ведут переговоры с гродненским вузом, чтобы наладить такую лабораторию у себя.

Александр Дешко, заведующий лабораторией по репродукции сельскохозяйственных животных ГГАУ:

Если раньше мы завозили племенной скот, семя животных, эмбрионы из-за границы, а один эмбрион из Соединенных Штатов Америки стоит порядка от 1,2 тысячи и до 5 тысяч долларов за один эмбрион, то в условиях лаборатории себестоимость получения эмбриона такого же примерно качества – порядка 50 долларов. Это инвитровский эмбрион. Если же in vivo технология, то порядка 100 долларов. Технологию уже используют в сельхозпредприятиях.

Вашему вниманию – телка, полученная путем трансплантации эмбрионов.

Этим телятам «из пробирки» сейчас 6 месяцев. И они идеально прибавляют в весе. Сельхозпредприятие «Протасовщина» Щучинского района с гродненскими учеными сотрудничает больше трех лет. Здесь занимаются племенным разведением голштинской породы, специализируются на производстве молока и мяса. Вот и посчитали: если одна, идеальная по всем параметрам, буренка в год рожает одного теленка, то с помощью технологии репродукции ее 50 качественных эмбрионов могут выносить суррогатные мамы. А это значит, что за короткое время можно создать большое образцовое стадо.

Виктор Семенович, директор сельхозпредприятия «Протасовщина»:

Традиционно улучшить генетический потенциал стада можно за 10-15 лет. Метод трансплантации эмбрионов позволит нам это сделать за 5-7 лет. То есть практически мы сокращаем время в два и более раза. В 2020 году мы уже получили статус субъекта хозяйствования племенного по трансплантации эмбрионов. В 2021-м и 2022 году мы получили бюджетную поддержку где-то примерно в размере 25 тысяч рублей.